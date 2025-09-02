Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

Російські ударні безпілотники влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

Пожежу в Сумах уже ліквідовано / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

У Сумах прогриміли вибухи

Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

Як розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров, російські ударні безпілотники влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Унаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа.

відео дня

"Два вибухи, які ви сьогодні чули - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч розташований дитячий садок. На жаль, є поранені люди", - повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Пізніше начальник Сумської ДВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок обстрілу "зруйновано приміщення торгового ряду".

"Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися по амбулаторну допомогу, серед них - дитина. Пожежу ліквідовано", - написав Кривошеєнко.

"Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків", - ідеться в повідомленні ДВА.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, у ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети та ракети "Кинджал". Унаслідок удару є загиблі та поранені.

Пізніше з'явилися перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Унаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 дорослих і четверо дітей.

Інші новини:

