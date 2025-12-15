Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

Без світла можуть опинитися східні регіони та Київ.

Частина України може опинитись у суцільній темряві через російські обстріли. Ворог намагається поставити енергетичну мережу України на межу колапсу. Про це заявляє The Washington Post.

З настанням зими Росія активно почала бити ракетами та дронами по об'єктах української енергетики, щоб залишити українців не лише без світла, а й без тепла.

Ці атаки загрожують повним виведенням з ладу системи передачі електроенергії з західних областей на схід. Це фактично розділить країну на дві частини, стверджує видання.

"Ми якщо не на межі повного відключення електроенергії на сході країни, то дуже близько до цього", – сказав високопоставлений європейський дипломат.

Нині невідомо, скільки таких атак можуть повністю знеструмити частину України. Якщо це вдасться зробити, що у повному блекауті опиниться не лише схід, а й Київ. Тоді потрібен буде час, щоб відремонтувати енергооб'єкти. Російські атаки також послаблюють можливості протиповітряної оборони.

Нині Київ вже сидить по 16 годин без світла щодня. Бізнес вимушено працює від генераторів.

Видання запевняє, що РФ може припинити атаки на енергетику після припинення вогню та у випадку, якщо Київ нібито припинить удари по нафтових об'єктах РФ.

"Вже кілька тижнів я публічно закликаю запропонувати росіянам переговорне енергетичне перемир'я ... Такий крок, якщо терміново та наполегливо вжити всіх необхідних дипломатичних зусиль, зробить зимові перспективи трохи менш песимістичними. Він також може стати важливим першим кроком до справжнього миру", – сказала українська депутатка Вікторія Гриб.

У коментарі виданню людина, знайома з енергетичною кризою, заявила, що нині Київ "за крок до повного знеструмлення".

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", — пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав Гончар.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

