РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару

Олексій Тесля
15 грудня 2025, 21:21
Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару.
Жданов
РФ може готувати новий удар по Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, defence-ua.com

Важливе із заяв Жданова:

  • Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні
  • У РФ вистачає і ракет морського, сухопутного та повітряного базування

Про ймовірні терміни наступної ракетної атаки РФ розповів відомий військовий аналітик Олег Жданов.

За його словами, російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, пише ТСН.

Якщо раніше обстріли розподілялися відносно рівномірно по всій країні, то зараз Москва робить ставку на точкову концентрацію сил. Такий підхід дозволяє зосередити велику кількість ракет і дронів на одному напрямку, створюючи надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Експерт пояснив, що при розосереджених атаках українська ППО справляється ефективніше. Однак масовані удари по окремих регіонах ускладнюють завдання захисту, оскільки можливості протиповітряної оборони все ще обмежені й не покривають усіх потреб.

РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару
/ Главреда

Говорячи про потенціал РФ, Жданов зазначив, що у противника залишається значний запас озброєнь. Йдеться про ракети морського, наземного і повітряного базування, а також безпілотники, що дає змогу здійснювати сотні пусків за одну ніч. При цьому атаки можуть проводитися поетапно - спочатку одним типом озброєнь, потім іншим.

"У РФ вистачає і ракет морського, сухопутного і повітряного базування, і дронів, щоб здійснювати 400-500 пусків за одну ніч. Вони можуть розбивати масований удар на дві частини - спочатку одні типи ракет і дрони, потім інші", - зазначив експерт.

Жданов підкреслив, що ймовірність нових ударів багато в чому залежить від перебігу міжнародних переговорів. Якщо дипломатичні процеси приведуть до домовленостей, інтенсивність атак може знизитися. В іншому разі, за його оцінкою, загроза залишається високою, і удари можуть бути завдані найближчим часом по будь-яких регіонах України - включно зі столицею і західними областями.

Імовірність нового удару РФ: прогноз експерта

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що ворог і далі збільшує кількість ракет і дронів на складах. На його думку, така активність може вказувати на підготовку до чергових масштабних атак.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасовіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

