Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

Ангеліна Підвисоцька
15 грудня 2025, 20:37
2024
Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +9 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 16 грудня
  • Коли температура повітря опуститься до -6 градусів
  • Де будуть снігопади та туманом

Погода в Україні 16 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 16 декабря
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 16 грудня в Україні не буде дощів. Водночас очікується мокрий сніг та туман. У західних областях буде сонячно.

Температура повітря у більшості областей підвищиться до 4-7 градусів тепла. На сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині буде -1...+2 градуси.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 грудня

В Україні 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозую мокрий сніг та ожеледицю на Лівобережжі країни. У східних, центральних, Запорізькій та північних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 16 грудня в Україні буде прохолодною. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса тепла.

погода 16 декабря
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода 16 грудня у Києві

У Києві 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 декабря
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарною та вітряною. В деяких областях очікується дощ або мокрий сніг.

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода впродовж тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру.

Тим часом синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

