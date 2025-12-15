Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 грудня

Коли температура повітря опуститься до -6 градусів

Де будуть снігопади та туманом

Погода в Україні 16 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 16 грудня в Україні не буде дощів. Водночас очікується мокрий сніг та туман. У західних областях буде сонячно.

Температура повітря у більшості областей підвищиться до 4-7 градусів тепла. На сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині буде -1...+2 градуси.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 грудня

В Україні 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозую мокрий сніг та ожеледицю на Лівобережжі країни. У східних, центральних, Запорізькій та північних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 16 грудня в Україні буде прохолодною. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода 16 грудня у Києві

У Києві 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

