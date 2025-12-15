Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров були одружені 6 років.

Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко запитала Андрія Пятова, як він реагує на запитання про його розлучення

Також ведуча пожартувала і над власним розлученням

Український футболіст Андрій Пятов у листопаді 2024 року підтвердив чутки про розлучення зі своєю дружиною Юлією. У нещодавній розмові з ведучою та моделлю Олександрою Кучеренко він зазначив, що на запитання про розставання реагує спокійно.

Відео бліц-інтерв'ю з Пятовим з'явилося на сторінці Кучеренко в Instagram. Спілкуючись зі спортсменом Олександра пожартувала і над власним розлученням - навесні 2025 року вона та журналіст Дмитро Комаров повідомили про розставання після шести років шлюбу.

"Я така людина, що спокійно. Був період – було тяжко, перші, там, пів року", - відповів Андрій Пятов на запитання, чи сильно його дратує, коли запитують про розлучення. "Тут ще питання – чиє розлучення було більш гучним: ваше чи моє", - зі сміхом парирувала Олександра Кучеренко. Футболіст жарт ведучої підтримав.

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

