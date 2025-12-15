Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

Коротко:
- Олександра Кучеренко запитала Андрія Пятова, як він реагує на запитання про його розлучення
- Також ведуча пожартувала і над власним розлученням
Український футболіст Андрій Пятов у листопаді 2024 року підтвердив чутки про розлучення зі своєю дружиною Юлією. У нещодавній розмові з ведучою та моделлю Олександрою Кучеренко він зазначив, що на запитання про розставання реагує спокійно.
Відео бліц-інтерв'ю з Пятовим з'явилося на сторінці Кучеренко в Instagram. Спілкуючись зі спортсменом Олександра пожартувала і над власним розлученням - навесні 2025 року вона та журналіст Дмитро Комаров повідомили про розставання після шести років шлюбу.
"Я така людина, що спокійно. Був період – було тяжко, перші, там, пів року", - відповів Андрій Пятов на запитання, чи сильно його дратує, коли запитують про розлучення. "Тут ще питання – чиє розлучення було більш гучним: ваше чи моє", - зі сміхом парирувала Олександра Кучеренко. Футболіст жарт ведучої підтримав.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про плани Жені Кота та його дружини на появу ще однієї дитини. Танцюристи вперше стали батьками влітку 2024 року, і мріють про велику родину.
Також колишній партнер Олени Тополі, український продюсер Вадим Лисиця, здивував заявою про її розлучення з фронтменом Антитіл Тарасом Тополею після 12 років в офіційному шлюбі.
Читайте також:
- Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"
- "Прийти і заспівати": що відомо про тур втікача Винника Україною
- Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомо
Про персону: Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред