Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

Анна Підгорна
15 грудня 2025, 15:22
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров були одружені 6 років.
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання

Коротко:

  • Олександра Кучеренко запитала Андрія Пятова, як він реагує на запитання про його розлучення
  • Також ведуча пожартувала і над власним розлученням

Український футболіст Андрій Пятов у листопаді 2024 року підтвердив чутки про розлучення зі своєю дружиною Юлією. У нещодавній розмові з ведучою та моделлю Олександрою Кучеренко він зазначив, що на запитання про розставання реагує спокійно.

Відео бліц-інтерв'ю з Пятовим з'явилося на сторінці Кучеренко в Instagram. Спілкуючись зі спортсменом Олександра пожартувала і над власним розлученням - навесні 2025 року вона та журналіст Дмитро Комаров повідомили про розставання після шести років шлюбу.

відео дня

"Я така людина, що спокійно. Був період – було тяжко, перші, там, пів року", - відповів Андрій Пятов на запитання, чи сильно його дратує, коли запитують про розлучення. "Тут ще питання – чиє розлучення було більш гучним: ваше чи моє", - зі сміхом парирувала Олександра Кучеренко. Футболіст жарт ведучої підтримав.

Олександра Кучеренко, Андрій Пятов
Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання
Олександра Кучеренко, Андрій Пятов
Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання
Олександра Кучеренко, Андрій Пятов
Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання
Олександра Кучеренко, Андрій Пятов
Олександра Кучеренко розлучення - ведуча дала рідкісний коментар про розставання

Раніше Главред розповідав про плани Жені Кота та його дружини на появу ще однієї дитини. Танцюристи вперше стали батьками влітку 2024 року, і мріють про велику родину.

Також колишній партнер Олени Тополі, український продюсер Вадим Лисиця, здивував заявою про її розлучення з фронтменом Антитіл Тарасом Тополею після 12 років в офіційному шлюбі.

Про персону: Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

Може навіть загориться: знайдено дефект, який виводить з ладу сонячні панелі

