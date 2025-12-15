Рус
Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Анна Косик
15 грудня 2025, 12:34оновлено 15 грудня, 13:53
Українським законодавством у зимовий період передбачено великі штрафи за певні порушення.
рыбалка, деньги
Які в Україні діють обмеження для рибаків взимку / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Основне:

  • Взимку риболовля в Україні можлива за окремими правилами
  • Виловлювати раків протягом зими в Україні заборонено
  • За недотримання правил риболовлі можна отримати великий штраф

Взимку в Україні діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Але про це знають навіть не усі затяті рибаки, тож вони можуть отримати великий штраф. Детальніше про обмеження повідомило видання Новини.LIVE.

Держрибагентство для захисту водних ресурсів і створення сприятливих умов для зимівлі риби, визначило списки і межі зимувальних ям, де риболовля заборонена.

відео дня

Водночас риболовля залишається дозволеною на льоду зимовими вудками та жерлицями всіх типів, а також без льоду - нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгом із природною або штучною приманкою.

Що відомо про заборону на вилов раків

З 1 грудня 2025 року в Україні заборонено виловлювати раків на всіх рибогосподарських водоймах. Це обмеження діятиме аж до 30 червня 2026 року.

Відсьогодні, 15 грудня, така ж заборона діє і в Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Які штрафи можуть отримати українці

У Київському рибоохоронному патрулі нагадали, що добова норма вилову - до 3 кг риби на одного рибалку. При цьому заборонено використовувати методи, що завдають серйозної шкоди природі: вибухові та токсичні речовини, електрострум, колючі снасті, вогнепальну зброю, промислові сітки, багріння, гатки, запруди або осушення водойм.

За незаконні методи виловлення риби українців можуть оштрафувати на 680 гривень максимум з конфіскацією обладнання та виловленої риби. Але якщо збитки від незаконної риболовлі будуть значні, громадян можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

У такому випадку штраф буде становити від 17 до 85 тисяч гривень. Крім того зловмисник може отримати до 3 років обмеження, або позбавлення волі з конфіскацією всього обладнання та риби.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці, прогулюючись парками чи скверами, часто помічають сухі дерева або повалені гілки. На перший погляд це може здатися "нічийним сміттям", яке легко використати як дрова. Однак у 2025 році такі дії залишаються незаконними і за них можуть оштрафувати.

Раніше повідомлялося, що якщо незаконно зрубати ялинку в лісі, можна отримати штраф від 510 до 1020 гривень. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то 1020–1530 гривень.

Напередодні стало відомо, що в українських судах дедалі частіше скасовують штрафи, які інспектори виписують за неправильну зупинку та паркування.

Читайте також:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

08:17

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

07:01

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

