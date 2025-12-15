У Трампа зробили важливу заяву після переговорів України та США - ЗМІ

Головне:
- 90% питань між Росією та Україною вирішено
- Переговори були дуже позитивними
Консенсусу з низки питань було досягнуто на переговорах між Сполученими Штатами та Україною.
Переговори були дуже позитивними, повідомляє Sky News з посиланнями на обізнане джерело.
"Є ще деякі питання, які потрібно обговорити, додав чиновник, але президент США Дональд Трамп задоволений прогресом", - повідомляють у дописі.
Чиновник заявив, що 90% питань між Росією та Україною вирішено, і що гарантії безпеки були основною темою переговорів. Дональд Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на надання Україні гарантій, подібних до статті 5 Атлантичного договору.
Він додав, що після останніх переговорів відбулися зрушення у розв'язанні питань між росіянами та українцями, а також відбулися глибші дискусії щодо територій.
Чиновник заявив, що Росія буде відкрита до вступу України до Європейського Союзу, і що США вважають, що Росія прийме гарантії, передбачені угодою.
Мирні переговори набрали рекордних обертів: деталі від ЗМІ
Спроби знайти дипломатичне розв'язання війни в Україні помітно посилилися: переговори зараз тривають набагато активніше, ніж у будь-який момент від початку повномасштабного вторгнення РФ. Як повідомляє Bild, міжнародні посередники докладають зусиль, щоб якомога швидше наблизити сторони до угод.
Переговори про припинення війни - новини за темою
Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.
Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.
Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".
Про джерело: Sky News
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
