'Угода до кінця дня': відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

Умєров заявив про відчутний прогрес у переговорах із представниками США та висловив сподівання на досягнення угоди, що наблизить Україну до миру.

Умєров висловив сподівання, що Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Андрій Сибіга/X

Команди України та США на переговорах "слухають одна одну"

Переговори у Берліні пройшли конструктивно

Переговори української та американської делегації щодо умов плану завершення війни Росії проти України у Берліні завершились. За підсумками зустрічі заступник глави МЗС учасник української делегації Сергій Кислиця заявив, що ЗМІ помилково трактують позицію американських представників. Про це він написав у дописі в Х.

Він наголосив на необхідності збереження повної залученості американської сторони в мирний процес і пошуку таких рішень, які здатні привести до справедливого та довготривалого завершення війни.

"Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка. Анонімні джерела не мають рації", - резюмує він.

Як пройшли переговори з США у Берліні

Секретар РНБО та учасник української делегації на переговорах із представниками США в Берліні Рустем Умєров, підбиваючи підсумки зустрічей, повідомив, що протягом двох днів українсько-американський діалог був змістовним і ефективним, а сторони змогли досягти відчутного поступу.

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", - вказав він у дописі в X.

Він також звернув увагу на велику кількість інформаційного шуму та анонімних припущень у медіа, закликавши не реагувати на чутки й спроби дезінформації. За словами Умєрова, американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером працює конструктивно та зосереджено, допомагаючи Україні шукати рішення для досягнення тривалого миру.

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - резюмує він.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Раніше низка західних медіа поширила інформацію про нібито прагнення американських перемовників домогтися від України поступок щодо контролю над районами Донецької та Луганської областей як умови для початку мирних переговорів із Росією. Про це повідомляє Guardian.

Яка позиція Росії щодо мирних переговорів - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Віталій Кулик переконаний, що Володимиру Путіну вигідно підтримувати переговорний формат, адже він розраховує привести його до потрібного для себе результату.

На думку експерта, ключова мета Кремля — домогтися визнання Росії наддержавою та готовності Заходу вести з нею змістовний діалог про новий глобальний устрій. При цьому питання України не є визначальним, адже ці перемовини стосуються не стільки війни, скільки формування нового світового порядку. Саме тому Росія зацікавлена в тому, щоб уникати конкретних домовленостей щодо України, затягуючи процес і зберігаючи простір для маневру, зокрема у відносинах із Дональдом Трампом.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів, що Володимир Путін справді налаштований на досягнення миру в Україні, зазначивши, що наразі не бачить з боку Кремля реальної готовності до припинення війни.

Під час тривалих переговорів у Берліні з американською стороною президент України Володимир Зеленський запропонував варіант компромісу, який передбачає відмову Києва від курсу на вступ до НАТО в обмін на чіткі та надійні західні гарантії безпеки у разі повторної агресії з боку Росії.

Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що зустрічі між українською та американською делегаціями принесли відчутний поступ, і сторони змогли досягти помітного прогресу в обговоренні ключових питань.

Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

