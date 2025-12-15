Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Угода до кінця дня": відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 17:20
646
Умєров заявив про відчутний прогрес у переговорах із представниками США та висловив сподівання на досягнення угоди, що наблизить Україну до миру.
'Угода до кінця дня': відомі перші результати переговорів США та України щодо миру
Умєров висловив сподівання, що Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Андрій Сибіга/X

Про що йдеться у матеріалі:

  • Команди України та США на переговорах "слухають одна одну"
  • Переговори у Берліні пройшли конструктивно

Переговори української та американської делегації щодо умов плану завершення війни Росії проти України у Берліні завершились. За підсумками зустрічі заступник глави МЗС учасник української делегації Сергій Кислиця заявив, що ЗМІ помилково трактують позицію американських представників. Про це він написав у дописі в Х.

Він наголосив на необхідності збереження повної залученості американської сторони в мирний процес і пошуку таких рішень, які здатні привести до справедливого та довготривалого завершення війни.

відео дня

"Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка. Анонімні джерела не мають рації", - резюмує він.

Як пройшли переговори з США у Берліні

Секретар РНБО та учасник української делегації на переговорах із представниками США в Берліні Рустем Умєров, підбиваючи підсумки зустрічей, повідомив, що протягом двох днів українсько-американський діалог був змістовним і ефективним, а сторони змогли досягти відчутного поступу.

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", - вказав він у дописі в X.

Він також звернув увагу на велику кількість інформаційного шуму та анонімних припущень у медіа, закликавши не реагувати на чутки й спроби дезінформації. За словами Умєрова, американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером працює конструктивно та зосереджено, допомагаючи Україні шукати рішення для досягнення тривалого миру.

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - резюмує він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Раніше низка західних медіа поширила інформацію про нібито прагнення американських перемовників домогтися від України поступок щодо контролю над районами Донецької та Луганської областей як умови для початку мирних переговорів із Росією. Про це повідомляє Guardian.

Яка позиція Росії щодо мирних переговорів - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Віталій Кулик переконаний, що Володимиру Путіну вигідно підтримувати переговорний формат, адже він розраховує привести його до потрібного для себе результату.

На думку експерта, ключова мета Кремля — домогтися визнання Росії наддержавою та готовності Заходу вести з нею змістовний діалог про новий глобальний устрій. При цьому питання України не є визначальним, адже ці перемовини стосуються не стільки війни, скільки формування нового світового порядку. Саме тому Росія зацікавлена в тому, щоб уникати конкретних домовленостей щодо України, затягуючи процес і зберігаючи простір для маневру, зокрема у відносинах із Дональдом Трампом.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів, що Володимир Путін справді налаштований на досягнення миру в Україні, зазначивши, що наразі не бачить з боку Кремля реальної готовності до припинення війни.

Під час тривалих переговорів у Берліні з американською стороною президент України Володимир Зеленський запропонував варіант компромісу, який передбачає відмову Києва від курсу на вступ до НАТО в обмін на чіткі та надійні західні гарантії безпеки у разі повторної агресії з боку Росії.

Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що зустрічі між українською та американською делегаціями принесли відчутний поступ, і сторони змогли досягти помітного прогресу в обговоренні ключових питань.

Інші новини:

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межі

В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межі

19:20Світ
Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин цієї зими

Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин цієї зими

17:59Енергетика
Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

17:22Економіка
Реклама

Популярне

Більше
На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Останні новини

19:20

В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межі

19:10

В окупантів почалися проблеми на фронтіПогляд

19:05

Природа здивувала всіх: літня квітка несподівано розцвіла посеред зимиВідео

18:54

Після відкриття ТРЦ Gulliver у журналістів виникли питання щодо реклами на медіафасаді

18:34

У боях з окупантами загинув відомий фотограф і письменник

Наступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує ПутінНаступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує Путін
18:31

Звідки у людей взялась свідомість та як вона працює - вчені зробили відкриття

18:31

Не чекайте дива: перспективи мирних домовленостейПогляд

18:28

Людям 65+ радять рідше приймати душ: лікарі пояснили, чому це важливо

18:09

Чому 16 грудня не можна перераховувати гроші: яке церковне свято

Реклама
17:59

Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин цієї зими

17:34

Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді, – колишній прокурор САП

17:22

Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

17:20

"Угода до кінця дня": відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

17:15

Перший в історії випадок: СБУ підірвала ворожий підводний човен у НоворосійськуВідео

17:08

"Те, що Тарас говорив - низько": учасниця "Холостяка" жорстко висловилася після вильоту

16:43

Зимове покриття не завжди корисне: коли мульча може нашкодити рослинамВідео

16:43

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

16:35

"Ювелірна робота": український криголам уперше перетнув Південне полярне колоФото

16:34

Водіїв закликають перевірити багажник авто у грудні – неочікувана причина

16:29

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Реклама
16:12

"Я його вибрала": Джамала розкрила, як її образив MELOVIN

16:03

Гуде під вікнами цілодобово: що можуть зробити українці, якщо заважає генератор

15:49

"Для мене було відкриттям": Коляденко розкрив причину своєї броні від мобілізації

15:44

Курс стрімко летить вгору: відомо, що буде з євро у 2026 році

15:43

Ситуація може змінитися: в Раді розповіли про події біля Покровська

15:38

У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану - про що мова

15:22

Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

15:02

Живуть до 100 років: учені розкрили головний секрет довгожителів

14:59

В Україні повністю скасують графіки відключень: експерт спрогнозував коли

14:59

Відключення світла можуть наробити шкоди: які прилади варто вимикати з розетки

14:40

Степана Гігу проводжають в останню путь - як проходить похорон артистаВідео

14:35

Українці їх досі шукають: коли та чому зникли цукерки "Південна ніч"

14:15

Замість традиційного "Олів'є": салат-тріумф на святковий стілВідео

14:09

"Молодший за мою доньку": Горова заговорила про свої стосунки

14:01

"Поступове видавлювання": у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську

13:58

Радянське будівництво із сюрпризами: що не так із квартирами-брежнєвками

13:50

Новорічна закуска "Ялинки": рецепт найпростішої страви на шпажках за 5 хвилин

13:44

Чи можна прибирати цього дня: прикмети на свято 16 грудня

13:44

Повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що зміниться для українців

13:17

Замість сірої зони - оточення: де зараз найкритичніша ситуація на фронті

Реклама
12:55

В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто: названо умову

12:52

Андрій Матюха розширює можливості дітей через "Клуб Супергероїв" актуально

12:49

Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомоВідео

12:46

Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

12:40

Секрет, який приховують кінчики пальців: про що свідчить форма нігтів

12:34

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

12:00

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв

11:59

Люди, які тримають майбутнє: в Києві відбудеться People Management Conference 2025

11:56

"Прийти і заспівати": що відомо про тур втікача Винника Україною

11:54

Як стати багатим без грошей тата: мільйонер розповів, чого вчить своїх дітей

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти