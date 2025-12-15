Рус
У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану - про що мова

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 15:38
1239
У Кремлі очікують на підсумкові сигнали від США після завершення переговорів у Німеччині та заявили про важливість невступу України до НАТО.
У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану - про що мова
У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, NATO

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Кремлі назвали питання невступу України до НАТО "наріжним" на переговорах щодо мирного плану
  • Пєсков цинічно заявив, що російський воєнний злочинець Путін "готовий до миру"

У Кремлі заявили, що вимога щодо відмови України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення є одним із ключових питань в рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, Сполучені Штати не передають Москві інформацію про перебіг переговорів у Німеччині в режимі реального часу, тому в Кремлі очікують на підсумкові сигнали вже після завершення зустрічей.

відео дня

"Зараз робота ведеться між перемовниками США, європейцями та українцями. Вже після того, як вони завершать свою частину роботи, ми будемо очікувати, [що, - ред.] від наших американських співрозмовників ми отримаємо те бачення, яке сьогодні обговорюється", — сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання, від кого Росія хотіла б отримати документ, що юридично зафіксує невступ України до НАТО, Пєсков підкреслив, що цей пункт є одним із "наріжних" у потенційних мирних домовленостях і потребує окремого обговорення.

Він також наголосив, що тема членства України в Північноатлантичному альянсі належить до найважливіших у переговорному процесі та не повинна змішуватися з іншими питаннями. При цьому Пєсков зауважив, що Москва не має наміру вести переговори публічно.

Окрім того, представник Кремля назвав встановлення конкретних термінів завершення війни між Росією та Україною складним і невдячним завданням.

"Путін відкритий до миру і серйозних рішень. Він проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів", — сказав речник воєнного злочинця Путіна.

Водночас він заявив, що президент США Дональд Трамп та його команда, за оцінкою Кремля, щиро прагнуть досягти миру в Україні й докладають для цього зусиль.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Чи піде Путін на припинення вогню - думка експерта

Як писав Главред, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що Володимир Путін не піде на жодне перемир’я, поки буде вірити у слабкість Заходу або його небажання й надалі підтримувати Україну. Про це він заявив у коментарі 24 каналу.

На його думку, можливість припинення бойових дій з’явиться лише тоді, коли Москва усвідомить власну неспроможність здобути перемогу. Це стане реальним тільки за умови, якщо США та європейські партнери публічно заявлять про готовність забезпечити Україну всім необхідним — як у військовій, так і в економічній сферах.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що перемовини щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з’явитися вже до Різдва.

Консультації в Берліні між представниками України та США з приводу американського мирного плану продовжаться і в понеділок, 15 грудня.

Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив, що нинішній етап переговорів є надзвичайно важливим і водночас підкреслив, що сторони, ймовірно, як ніколи за останні чотири роки наблизилися до укладення мирної домовленості.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

новини Росії війна в Україні мирне врегулювання Дмитро Пєсков новини України мирні переговори Мирний план Трампа
