"Я його вибрала": Джамала розкрила, як її образив MELOVIN

Джамала розповіла про телефонний дзвінок, який змінив їхні стосунки.

MELOVIN відмовився від участі в Національному відборі

Як на це відреагувала Джамала

Українська артистка та музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, що тримає образу на співака MELOVIN. В ефірі програми "Ранок у великому місті" виконавиця розкрила деталі їхнього конфлікту.

Раніше MELOVIN заявив, що пройшов у лонгліст Нацвідбору, але відмовився від участі в конкурсі на користь виконавця Khayat. За його словами, Джамала особисто зателефонувала йому і повідомила про те, що вибрала його пісню.

Джамала підтвердила факт дзвінка співаку, однак розповіла свою версію подій. За словами музичної продюсерки Нацвідбору, MELOVIN відмовився від участі в конкурсі з несерйозної причини - у нього був запланований концерт. Такий підхід образив співачку.

"Я написала йому, що я образилася на нього. Я справді йому зателефонувала, я справді його вибрала, але він сказав, що в нього там щось - концерт чи щось там... Це не така історія, якою ось так можна розпоряджатися! 500 заявок, а ти береш в останній момент і кажеш, що сори, у мене концерт", - обурилася Джамала.

Національний відбір на Євробачення-2026 - хто візьме участь

Раніше було оголошено список учасників Нацвідбору, яким належить поборотися за право представляти Україну на Євробаченні. До списку увійшли як нові імена, так і досвідчені співаки:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Валерія Форс

ЩукаРиба

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

