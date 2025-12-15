"Я його вибрала": Джамала розкрила, як її образив MELOVIN

Ви дізнаєтеся:
- MELOVIN відмовився від участі в Національному відборі
- Як на це відреагувала Джамала
Українська артистка та музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, що тримає образу на співака MELOVIN. В ефірі програми "Ранок у великому місті" виконавиця розкрила деталі їхнього конфлікту.
Раніше MELOVIN заявив, що пройшов у лонгліст Нацвідбору, але відмовився від участі в конкурсі на користь виконавця Khayat. За його словами, Джамала особисто зателефонувала йому і повідомила про те, що вибрала його пісню.
Джамала підтвердила факт дзвінка співаку, однак розповіла свою версію подій. За словами музичної продюсерки Нацвідбору, MELOVIN відмовився від участі в конкурсі з несерйозної причини - у нього був запланований концерт. Такий підхід образив співачку.
"Я написала йому, що я образилася на нього. Я справді йому зателефонувала, я справді його вибрала, але він сказав, що в нього там щось - концерт чи щось там... Це не така історія, якою ось так можна розпоряджатися! 500 заявок, а ти береш в останній момент і кажеш, що сори, у мене концерт", - обурилася Джамала.
Національний відбір на Євробачення-2026 - хто візьме участь
Раніше було оголошено список учасників Нацвідбору, яким належить поборотися за право представляти Україну на Євробаченні. До списку увійшли як нові імена, так і досвідчені співаки:
Jerry Heil
LAUD
LELÉKA
MOLODI
Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Валерія Форс
ЩукаРиба
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що у Львові проходить прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Труна з тілом артиста прибула до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Біля храму зібралися родичі та шанувальники маестро.
Також відома українська продюсерка Ірина Горова розговорилася про своє особисте життя. Знаменитість здивувалася пліткам про те, що її пов'язують любовні стосунки з артистом OTOY, і зауважила, що в них надто велика різниця у віці.
Вас може зацікавити:
- "Прийти і заспівати": що відомо про тур втікача Винника Україною
- Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомо
- Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"
Про персону: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред