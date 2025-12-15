Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

Короткочасне перемир'я могло б стати сигналом для початку більш масштабного і стабільного врегулювання війни.

Фрідріх Мерц висловився про ймовірну дату перемир'я / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Головне:

Мерц висловив пропозицію про можливе перемир'я

Війна здебільшого завдає шкоди цивільному населенню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію про можливе різдвяне перемир'я з Росією.

Під час прес-конференції за результатами переговорів у Берліні він зазначив, що російська сторона могла б на кілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

Німецький канцлер наголосив, що війна протягом останніх тижнів і місяців здебільшого завдає шкоди цивільному населенню, зокрема руйнує дитячі садки та школи, фактично здійснюючи терор проти мирних громадян України.

При цьому він також підкреслив, що від дій Росії залежить подальший розвиток ситуації.

"М'яч зараз на столі в російської сторони", - зауважив канцлер ФРН, закликаючи до конструктивних і тверезих перемовин, що могли б призвести до тривалого миру в Україні.

Мерц додав, що короткочасне перемир'я могло б стати сигналом для початку більш масштабного і стабільного врегулювання війни.

Важлива заява США про переговори: що відомо

На переговорах між США та Україною вдалося знайти спільне розуміння з низки ключових питань. Як повідомляє Sky News з посиланням на поінформоване джерело, зустріч пройшла в дуже конструктивній атмосфері. За словами офіційної особи, близько 90% спірних питань між Україною і Росією вже врегульовано, при цьому основна увага приділялася питанням гарантій безпеки.

Переговори про припинення вогню: новини за темою

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

