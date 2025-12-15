Чому 16 грудня не можна перераховувати гроші: яке церковне свято

16 грудня перераховувати гроші не можна - це до фінансових втрат.

Яке церковне свято 16 грудня

Що можна і не можна робити 16 грудня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 16 грудня, в українській православній церкві за новим календарем згадують святого Аггея, одного з дванадцяти малих пророків. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 грудня

16 грудня - день пам'яті Аггея, одного з останніх пророків Старого Завіту.

Аггей жив приблизно за 500 років до Різдва Христового і в непростий час в історії єврейського народу. Після того, як вавилоняни зруйнували Єрусалим і знищили Храм Соломона, багато ізраїльтян потрапили в полон. Повернутися на батьківщину вони змогли лише після падіння Вавилона під владою Персії.

За переказами, пророк Аггей народився в полоні, звідти повернувся в Юдею. Якраз у цей період почалося відновлення Єрусалимського храму, але роботи зупинили за рішенням перської влади. Але 520 року, після пророцтв Аггея і ще одного пророка Захарії, правитель Зоровавель вирішив продовжити розпочату справу. Аггей пророкував, що новий храм перевершить перший, оскільки в ньому Господь явить свою благодать світу. Остаточно храм відновили 516 року.

Пророцтва Аггея увійшли до книги одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту.

Що можна і не можна робити 16 грудня

Святого пророка Аггея шанують як покровителя немовлят і працьовитих людей. До святого звертаються з молитвами про здоров'я дітей, просять захистити від лихого ока, наставити на правильний життєвий шлях, позбавити від ліні і шкідливих звичок.

Вважається, що пророк прихильний до тих, хто чесно трудиться, тому день його пам'яті потрібно також провести в праці.

У народі день називають Агєєв і вірять, що, що старанніше людина трудиться сьогодні, то більше благополуччя у неї буде в майбутньому. Також у цю дату прийнято приділяти увагу дітям і онукам, проводити час із близькими. Триває підготовка до Різдва і Нового року.

У церковне свято 16 грудня не вітаються сварки, лихослів'я, заздрість, помста і лінь. Не можна відмовляти в допомозі, а тим, хто дотримується Різдвяного посту, - порушувати його правила. Сьогодні дозволяється їсти страви з маслом.

У народі на Агєєв день також є низка заборон. Цього дня не слід влаштовувати генеральне прибирання і займатися ремонтом. Категорично заборонено лінуватися, не вітаються таємниці і скритність.

Деякі забобони стосуються і грошей: кажуть, що сьогодні в гаманці обов'язково повинна була бути хоча б невелика сума, щоб не притягнути бідність на весь рік. Однак перераховувати гроші якраз не можна - це до фінансових втрат.

Народні прикмети і традиції

За прикметами Агеєвого дня судять про погоду найближчих тижнів і про те, якою буде зима та весна:

кішка шукає тепло - до морозів;

багато інею на деревах і дахах - буде багато снігу на Святки;

мороз міцний сьогодні - зима буде суворою і затяжною.

Кажуть також, що яка погода 16 грудня, таким буде і квітень.

