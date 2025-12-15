"Ювелірна робота": український криголам уперше перетнув Південне полярне коло

Маршрут судна розпочався з антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована перед полярним колом.

Український криголам уперше перетнув Південне полярне коло / колаж: Главред, фото: facebook.com/AntarcticCenter

Протягом усього маршруту океанографи досліджували морські теплові хвилі

Після завершення досліджень експедиція відвідала станцію "Ротера"

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" вперше у своїй історії перетнув Південне полярне коло. Експедиція відбулася в рамках міжнародних океанографічних і геологічних досліджень, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Маршрут судна розпочався з антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована перед полярним колом. Далі "Ноосфера" пройшла через затоку Маргарет-Бей на західному узбережжі Антарктичного півострова до британської станції "Ротера", розташованої на острові Аделейд.

Під час переходу криголаму понад дві години довелося маневрувати між айсбергами. За словами капітана судна Андрія Стариша, така навігація вимагає великого досвіду і точного розуміння можливостей судна.

"Це надзвичайно ювелірна робота", - зазначив він.

Протягом усього маршруту океанографи досліджували морські теплові хвилі - кліматичні аномалії, що виникають унаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики. Для більш точного визначення таких зон за допомогою акустичного обладнання було створено детальну карту морського дна.

Крім того, вчені за допомогою спеціального зонда CTD у 12 точках Південного океану виміряли температуру води, солоність, рівень кисню, кислотність, а також проаналізували хімічні та біологічні показники.

Українські та мексиканські геологи також відібрали зразки донних відкладень за допомогою мультикорера. Їхній аналіз допоможе краще зрозуміти зміни клімату протягом сотень і тисяч років.

Після завершення досліджень експедиція відвідала станцію "Ротера" - найбільшу антарктичну базу Великої Британії. У літній період там працює до 100 полярників, узимку - близько 22. Українські та британські вчені вже планують спільні дослідження цього сезону.

У НАНЦ також зазначили, що зараз біля "Ротери" температура повітря коливається від +1 до -2 °C - майже так само, як зараз в Україні, попри те, що в Антарктиді триває літо.

Наразі криголам "Ноосфера" повертається на станцію "Академік Вернадський".

Один із найбільших крижаних масивів планети - Західно-Антарктичний крижаний щит, що займає близько 760 тисяч квадратних миль - може опинитися на межі повного руйнування, що загрожує кліматичною катастрофою.

Раніше вчені показали, що буде з Україною після танення льодовиків. Після того, як у світі розтануть усі льодовики, Одеса перестане існувати, а Крим стане островом.

Главред раніше писав про те, що названо дату зникнення африканських льодовиків. Африка перебуває на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

Криголам "Ноосфера" "Ноосфера" (до 2021 року - RRS James Clark Ross) - українське науково-дослідне судно-криголам, флагман українського науково-дослідного флоту. Належить Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України. Колишній флагман Британської антарктичної служби. Судно побудовано 1990 року, на службі з 1991 року. У флоті Британської антарктичної служби замінило судно "Джон Біско" (RRS John Biscoe). Було названо на честь британського моряка і полярного дослідника Джеймса Кларка Росса. Криголам "James Clark Ross" взяв участь у першому міжнародному дослідженні з оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Отримані дані досі використовуються в моделях оцінки криля. У 1996 році судно доставило Першу українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський". 7 липня 2021 року Кабінет Міністрів України виділив кошти на придбання судна для українських антарктичних експедицій. Напередодні британський та український уряди домовилися про передачу судна за 5 мільйонів доларів. 28 січня 2022 року криголам "Ноосфера" з порту Одеси відбув до Антарктики у свій перший рейс під українським прапором.

