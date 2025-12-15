Перший в історії випадок: СБУ підірвала ворожий підводний човен у Новоросійську

На борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

СБУ підірвала ворожий підводний човен у Новоросійську / колаж: Главред, фото: скріншот

Підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен

На борту підводного човна перебували чотири пускові установки ракет "Калібр"

Служба безпеки України заявила про проведення спеціальної операції в порту Новоросійська, під час якої підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка", відомий за класифікацією НАТО як Kilo. У СБУ зазначили, що це перший в історії випадок ураження підводного човна за допомогою підводних дронів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними спецслужби, внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично була виведена з ладу. На борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які Росія використовує для ударів по території України.

"Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України", - уточнили в СБУ.

Вартість підводного човна класу "Варшав'янка", за оцінками СБУ, становить близько 400 млн доларів США. З урахуванням міжнародних санкцій будівництво аналогічної субмарини нині може коштувати до 500 млн. доларів. Цей клас підводних човнів також має неофіційну назву "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для сонарних систем, зазначили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що уражений човен перебував у порту Новоросійська вимушено, після того, як серія успішних операцій надводних морських дронів Sea Baby змусила російські кораблі та субмарини покинути Севастопольську бухту в тимчасово окупованому Криму.

До речі, у ніч на 2 серпня 2024 року Збройні сили України за допомогою ракет Storm Shadow знищили російський підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону", що знаходився в Кілен-бухті на території окупованого Севастополя.

Яка основна ціль ударів ЗСУ по Росії - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що найближчим завданням Збройних сил України є створення умов для масштабних перебоїв з електропостачанням у європейській частині Росії, насамперед у Москві.

Він пояснив, що російська енергосистема суттєво відрізняється від української й водночас є значно більш уразливою. За оцінкою експерта, для досягнення відключень електроенергії хоча б на частині території Москви, зокрема в районах, де зосереджені центри ухвалення рішень, необхідно завдати ще кілька десятків прицільних ударів по об’єктах генерації та розподілу електроенергії, які живлять столицю РФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 грудня на території Росії пролунали вибухи одразу в кількох регіонах. За повідомленнями росЗМІ, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, Смоленську ДРЕС, а також два нафтопереробні підприємства — у Ярославлі та Краснодарському краї. Крім того, дрони рухалися у напрямку Москви.

В ніч на 13 грудня Міноборони РФ заявило про нібито знищення 41 дрона над п’ятьма областями та тимчасово окупованим Кримом, однак не надало жодних коментарів щодо можливих уражень стратегічних об’єктів. Про влучання на території країни-агресорки повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Раніше, в ніч на 8 грудня, у Міноборони РФ тоді відзвітували про нібито збиття 67 безпілотників над 11 регіонами, однак місцеві жителі та ЗМІ повідомляли про ймовірні влучання та відчутні наслідки щонайменше у двох областях.

Дрони Sea Baby - що про них відомо Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат. Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія. Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР. 6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам. СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі. 17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст. 14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном. У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

