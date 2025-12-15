Ситуація може змінитися: в Раді розповіли про події біля Покровська

На передовій тривають активні дії, де рішення командування та дії бійців можуть змінити хід подій у будь-який момент.

Ситуація на фронті залишається напруженою

Коротко:

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною

Головне завдання ЗСУ – утримати фланги та не допустити оточення

Противник не прорвався так глибоко, як планував

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

"Водночас противник не прорвався настільки глибоко, як би хотів. Важливим є й підтримка ЗСУ з боку командування", – зазначив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі 24 Каналу. відео дня

Ризики оточення та критична ситуація

Костенко підкреслив, що ситуація може змінитися будь-якої миті: "Все буде залежати від міцності флангів українського війська – якщо один з флангів втримати не вдасться, то можна буде говорити про оточення (хоч воно теж буває різним – є випадки, коли його вдається пробити)".

За його словами, критична ситуація ще не означає катастрофи. "Катастрофічна – це коли фронт провалився і противник вийшов на оперативний простір", – наголосив депутат.

Дії командування та підтримка військових

Костенко висловив сподівання, що українське командування розуміє подальші дії.

"Усе залежить від нього та українських військових на цьому напрямку. Кожен захисник робить свій вклад. Наприклад, на цей напрямок прибув спецпідрозділ ГУР, який блокував прорив противника. Також туди приїздив Олександр Сирський, який активізував усі системи управління, які там є", – зазначив він.

"Це мотивує військових. Коли на напрямку є головнокомандувач – це зовсім інша відповідальність. Можливо, командири не люблять, коли їм вказують. Однак присутність Сирського – це важливо", – підкреслив Костенко.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Втрати росіян у Покровську

Військово-політичний аналітик та співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що у Покровську Росія застосовує тактику "м’ясних штурмів".

За його словами, російське командування фактично "сточує" штурмові групи, що підтверджується повідомленнями російських пабліків.

Наприклад, матері бійців 76-ї мотострілецької бригади повідомляють, що після штурму групи чисельністю 14 осіб вижив лише один військовослужбовець. Він подолав 12 км пішки до пунктів тимчасової дислокації свого підрозділу, але отримав наказ повернутися до Покровська.

Снєгирьов підкреслює: "Ця практика свідчить про безжальність командування та прагнення утримати територію будь-якою ціною, навіть ціною значних втрат особового складу".

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Крім того, українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися в напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився в місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.



Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ

