Лише перший крок: в ISW пояснили небезпеку для країн НАТО після атак дронів РФ

Попри усі спростування Кремля, називати випадковістю атаки дронами на країни НАТО не можна.

Які плани у Росії на країни НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили аналітики:

Росія випробовує реакцію країн НАТО під час атак дронами

У Кремлі ухиляються від звинувачень щодо нападу на Польщу і Румунію

РФ здобуває досвід для майбутньої агресії проти НАТО

Країна-агресорка Росія атакувала Польщу та Румунію дронами. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, для чого Кремль пішов на такі кроки ескалації.

Зазначається, що представники країн-членів НАТО засуджують вторгнення російських безпілотників та повторюють, що воно не могло бути випадковим.

Як реагує Москва

Російські чиновники і прокремлівські джерела вирішити ухилятися від звинувачень у вторгненні безпілотників та спеціально применшують реакцію членів НАТО.

Як оцінюють дії Росії аналітики

В ISW підтримують тезу про те, що російська атака на Польщу була навмисна. Аналітики припускають, що атакуючи країни-члени НАТО Росія хоче отримати досвід для агресії проти Альянсу у майбутньому.

Що може зупинити Росію у намірі розпочати агресію проти країн НАТО

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росію може зупинити від війни проти НАТО лише одна причина.

Мова йде про неможливість сформувати ударні угруповання, які необхідні для початку такої військової операції. Але в такому випадку РФ буде повністю сконцентрована на війні в Україні.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося, що війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона розпочнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Проте ця війна не завершиться швидко.

Напередодні також колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія може почати велику війну проти НАТО і американський президент Дональд Трамп це допустить.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

