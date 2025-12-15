"Спілкуємося з президентом" : Костюк вперше прокоментував своє майбутнє в "Динамо"

Керівництво клубу слідкує за процесом роботи тренера та командою.

Тренер продовжує працювати з командою / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, скріншот

Коротко:

Ігор Костюк виконує обов’язки головного тренера "Динамо"

Остаточне рішення щодо його подальшої роботи не ухвалене

Команда завершить 2025 рік на четвертому місці УПЛ з 26 очками

Виконувач обов’язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк опинився в центрі уваги через чутки щодо свого майбутнього в клубі. Остаточне рішення про продовження його роботи наразі не ухвалене.

"Жодних заяв і обіцянок. Я працюю, роблю свою роботу, а далі хай керівництво вирішує. Залишати чи ні – це їхнє рішення. Моя справа – тренувати команду. Спілкування з президентом? Дуже часто спілкуємося з президентом", – цитує Костюка Профутбол Digital. відео дня

Результати команди під керівництвом Костюка

Під керівництвом Костюка "Динамо" двічі перемогло і двічі поступилося. Кияни завершать 2025 рік на четвертому місці УПЛ з 26 очками. Наставник зазначив, що прийняв команду у непростий момент, коли гравці перебували у складному фізичному та психологічному стані.

Основним завданням тренерського штабу стало відновлення базових ігрових принципів та отримання зворотного зв’язку від футболістів, який допоміг оцінити реальні можливості складу.

Позиція Костюка щодо свого майбутнього

Ігор Костюк підкреслив, що будь-які розмови про своє майбутнє можливі лише після завершення поточного відрізка сезону.

"Я не роблю жодних заяв і не загадую наперед. Зараз моє завдання — працювати та виконувати свою роботу максимально чесно. Усі рішення ухвалюватимуть керівники клубу. Я спокійний і повністю зосереджений на команді", — додав тренер.

Нагадаємо, що 27 листопада, київське Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії в Лізі конференцій. Після цього клуб оголосив про припинення співпраці з Олександром Шовковським. Виконувачем обов’язків головного тренера став Ігор Костюк. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій тренерський штаб.

