Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 16:29
Внаслідок атаки повідомляється про пожежу на військовому кораблі РФ.
Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо
Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Українські військові вдарили дронами по військовому кораблю РФ у порту Феодосії
  • На кораблі зафіксовано пожежу

Сили оборони України в ніч з 13 на 14 грудня завдали масованого удару по російських цілях в тимчасово окупованому Криму. В ході атаки зафіксовано ураження військового корабля РФ у Феодосії. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела.

"У Феодосії під час української атаки в ніч з 13 на 14 грудня в порту стався приліт військового корабля", - йдеться у повідомленні.



За даними моніторингового каналу, внаслідок атаки дронів на військовому кораблі флоту РФ спалахнула пожежа. Наслідки ураження та ступінь пошкодження корабля залишаються невідомими.

"На кораблі була пожежа, яку було видно з міста, наслідки удару та ступінь ураження поки що невідомі", - вказують у "Кримському вітрі" з посиланням на джерело.

Варто зазначити, що російське Міноборони не повідомляло про ураження корабля в ході атаки українських дронів на Феодосію.

Які наслідки ударів по Криму - думка експерта

Як писав Главред, Україна має потенціал значно наростити інтенсивність ударів по об’єктах на території Росії та на тимчасово окупованих землях. Про це в ефірі Radio NV розповів аналітик і авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він також звернув увагу, що українська сторона системно знищує російські зенітно-ракетні комплекси С-400. За його підрахунками, Росія загалом виготовила близько 150 таких систем, частину з яких експортувала, а на власній території залишила приблизно сотню. З них, за оцінками експерта, Україна вже ліквідувала від 40 до 50 комплексів, причому переважно в окупованому Криму.

За словами Криволапа, російські військові продовжують розгортати ці системи, однак українські сили регулярно знищують як самі С-400, так і радіолокаційні засоби, здатні виявляти маршрути польоту українських дронів.

"Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 грудня в російських джерелах з’явилася інформація про ураження українським дроном військово-транспортного літака Ан-26. Атака відбулася на військовому аеродромі "Кача" на тимчасово окупованій території Криму.

Згодом стало відомо, що підрозділ ГУР МО України "Примари" провів серію точкових ударів по об’єктах російських військ у Криму. У результаті операції було знищено транспортний літак Ан-26, а також дві важливі радіолокаційні системи противника.

Крім того, раніше в тимчасово окупованому Криму бійці ГУР уразили російський винищувач МіГ-29.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.






РФ погрожує оскаржити європейські та українські правки мирного плану - ISW

10:40

Може навіть загориться: знайдено дефект, який виводить з ладу сонячні панелі

10:20

"Його вб'ють": відомий продюсер розповів про важку залежність Винника

