Курс стрімко летить вгору: відомо, що буде з євро у 2026 році

Наразі євро коливається поблизу максимуму за останні місяці.

Курс євро в 2026 році / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Курс євро може відчутно зрости

На валюту вплине засідання Європейського центрального банку

Аналітики прогнозують зростання євро до 1,30 долара в 2026 році

Протягом тижня євро може знову значно вирости. Головним фактором впливу на валюту буде засідання Європейського центрального банку. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що єдина валюта Європи коливається поблизу максимуму за два місяці після третього поспіль зниження ставки Федеральної резервної системи США.

Видання додає, що ситуацію підігріли й коментарі члена виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель. Німецька прихильниця жорсткої грошово-кредитної політики впевнена, що інвестори вважають, що наступне підвищення процентної ставки Європейським центральним банком буде позитивним.

Варто зауважити, навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley, як і раніше, прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року. Що важливо, цього місяця євро коштує 1,18 долара.

Курс євро до кінця року

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що у грудні 2025 року ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

Він заявляв, що у грудні курс євро щодо гривні коливатиметься на міжбанківському ринку в межах 48,20 - 49,50 грн. за євро.

"Курс євро стабілізувався на світових ринках. У листопаді він перебував у межах 1,1489 - 1,1633 долара за євро", - підкреслив експерт.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України оновив офіційні курси валют на 15 грудня. Відомо, що долар та євро подешевшали.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що з початку грудня офіційний курс долара, встановлений НБУ, коливається в межах 42,05–42,34 гривень і така тенденція збережеться до кінця року.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що з 15 до 21 грудня курс долара в Україні перебуватиме в межах 42,1-42,6 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

