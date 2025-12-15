Рус
В Україні повністю скасують графіки відключень: експерт спрогнозував коли

Анна Косик
15 грудня 2025, 14:59оновлено 15 грудня, 15:38
Скасування графіків відключень у деяких містах України залежить не лише від нових обстрілів РФ.
отключения света
Прогноз скасування графіків відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Ігнатьєв:

  • До кінця зими у деяких великих містах України не можуть скасувати відключення світла
  • Ситуація в енергосистемі може покращитися весною
  • Влітку в Україні також, ймовірно, діятимуть графіки відключень

Країна-агресорка Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Якщо атаки будуть продовжуватися у такому ж темпі, мешканцям деяких великих міст доведеться жити з постійними відключеннями електроенергії аж до весни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв. За його словами, найскладнішою є ситуація в енергосистемі Києва, Одеси Дніпра та прифронтових міст.

Коли для населення України можуть повністю скасувати графіки відключень

В умовах, коли ворог атакує об'єкти енергосистеми в той час, як інші не встигають відновити, говорити про повне скасування графіків відключень не доводиться. Однак наприкінці березня - на початку квітня ситуація може покращитися.

"Сонячна генерація почне працювати значно активніше. Навесні за умови відсутності нових масованих обстрілів можливий період навіть без графіків відключень", - наголосив експерт.

Але вже влітку, за словами Ігнатьєва, графіки відключень повернуться, в ранкові та вечірні години. Це буде пов'язано з тим, що сонячні станції саме в ці періоди працюють неефективно, тоді як атомна генерація традиційно виходить у планові ремонти.

"Одночасно по два енергоблоки зупиняються для завантаження палива. Наразі атомники максимально скорочують тривалість ремонтів – з двох місяців до одного – працюючи у посиленому режимі. Але навіть незважаючи на це, влітку графіки в піковий годинник залишатимуться неминучими", - додав він.

В Україні повністю скасують графіки відключень: експерт спрогнозував коли
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому не у всіх регіонах України запроваджують довготривалі відключення

Главред писав, що за словами народного депутата і першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексія Кучеренка, енергосистема в Україні хоч і єдина, але пропускна здатність різна.

Наприклад, у Рівному є атомна станція, а під Києвом відповідну підстанцію перебили. Саме тому енергетики не можуть взяти там додаткову потужність і як наслідок у столиці відключень більше, ніж в деяких областях України.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що по всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго.

Раніше повідомлялося, що ситуація з електропостачанням у столиці цієї зими буде однією з найскладніших за час повномасштабної війни. Через знищену росіянами підстанцію під Києвом місто втратило можливість отримувати додаткову потужність і тепер критично залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС.

Напередодні стало відомо, що прифронтові області України зіштовхнуться з найсерйознішими перебоями зі світлом, тоді як на решті території країни можливі три-чотири черги відключень.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

новини України відключення світла електроенергія Масштабна ракетна атака на енергетику Станіслав Ігнатьєв
