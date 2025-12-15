Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

https://glavred.net/energy/grafiki-otklyucheniya-sveta-dlya-kieva-i-oblasti-dtek-vvodit-novye-ogranicheniya-na-16-dekabrya-10724432.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла на 16 грудня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

У Києві та Київській області 16 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 16 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

відео дня

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 8:00 до 12:00;

з 16:00 до 20:00;

черга 1.2:

з 5:00 до 9:00;

з 15:30 до 22:00;

черга 2.1:

з 5:00 до 9:00;

з 15:30 до 19:30;

черга 2.2:

з 5:00 до 10:30;

з 15:30 до 19:30;

черга 3.1:

з 10:30 до 15:30;

з 19:00 до 22:30;

черга 3.2:

з 00:00 до 1:30;

з 8:30 до 12:30;

з 19:00 до 22:30;

черга 4.1:

з 00:00 до 1:30;

з 8:30 до 12:30;

з 19:00 до 22:30;

черга 4.2:

з 00:00 до 1:30;

з 8:30 до 12:30;

з 19:00 до 22:30;

черга 5.1:

з 1:30 до 5:00;

з 12:00 до 16:00;

з 22:30 до 24:00;

черга 5.2:

з 1:30 до 5:00;

з 12:00 до 16:00;

з 22:30 до 24:00;

черга 6.1:

з 1:30 до 5:00;

з 12:00 до 19:00;

з 22:30 до 24:00;

черга 6.2:

з 6:00 до 8:30;

з 12:00 до 10:00;

з 22:30 до 24:00.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1 :

з 6:00 до 9:30;

з 16:30 до 22:00;

черга 1.2 :

з 6:00 до 9:30;

з 16:30 до 20:00;

черга 2.1 :

з 6:00 до 13:00;

з 16:30 до 20:00;

черга 2.2 :

з 6:00 до 9:30;

з 16:30 до 20:00;

черга 3.1 :

з 9:30 до 13:00;

з 20:00 до 23:30;

черга 3.2 :

з 00:00 до 2:30;

з 9:30 до 13:00;

з 20:00 до 23:30;

черга 4.1 :

з 00:00 до 2:30;

з 9:30 до 16:30;

з 20:00 до 23:30;

черга 4.2 :

з 00:00 до 2:30;

з 9:30 до 13:00;

з 20:00 до 23:30;

черга 5.1 :

з 2:30 до 6:00;

з 13:00 до 16:30;

з 23:30 до 24:00;

черга 5.2 :

з 2:30 до 6:00;

з 13:00 до 16:30;

з 23:30 до 24:00;

черга 6.1 :

з 02:30 до 6:00;

з 13:00 до 20:00;

з 23:30 до 24:00;

черга 6.2 :

з 8:00 до 9:30;

з 13:30 до 20:00;

з 23:30 до 24:00.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред