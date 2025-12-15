Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Що відомо:
- В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
- У Києві та Київській області 16 грудня вводять графіки відключення світла
У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 16 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.
Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.
Графіки відключення світла в Києві
ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1:
- з 8:00 до 12:00;
- з 16:00 до 20:00;
- черга 1.2:
- з 5:00 до 9:00;
- з 15:30 до 22:00;
- черга 2.1:
- з 5:00 до 9:00;
- з 15:30 до 19:30;
- черга 2.2:
- з 5:00 до 10:30;
- з 15:30 до 19:30;
- черга 3.1:
- з 10:30 до 15:30;
- з 19:00 до 22:30;
- черга 3.2:
- з 00:00 до 1:30;
- з 8:30 до 12:30;
- з 19:00 до 22:30;
- черга 4.1:
- з 00:00 до 1:30;
- з 8:30 до 12:30;
- з 19:00 до 22:30;
- черга 4.2:
- з 00:00 до 1:30;
- з 8:30 до 12:30;
- з 19:00 до 22:30;
- черга 5.1:
- з 1:30 до 5:00;
- з 12:00 до 16:00;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 5.2:
- з 1:30 до 5:00;
- з 12:00 до 16:00;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 6.1:
- з 1:30 до 5:00;
- з 12:00 до 19:00;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 6.2:
- з 6:00 до 8:30;
- з 12:00 до 10:00;
- з 22:30 до 24:00.
Графіки вимкнення світла в Київській області
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1 :
- з 6:00 до 9:30;
- з 16:30 до 22:00;
- черга 1.2 :
- з 6:00 до 9:30;
- з 16:30 до 20:00;
- черга 2.1 :
- з 6:00 до 13:00;
- з 16:30 до 20:00;
- черга 2.2 :
- з 6:00 до 9:30;
- з 16:30 до 20:00;
- черга 3.1 :
- з 9:30 до 13:00;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 3.2 :
- з 00:00 до 2:30;
- з 9:30 до 13:00;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 4.1 :
- з 00:00 до 2:30;
- з 9:30 до 16:30;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 4.2 :
- з 00:00 до 2:30;
- з 9:30 до 13:00;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 5.1 :
- з 2:30 до 6:00;
- з 13:00 до 16:30;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 5.2 :
- з 2:30 до 6:00;
- з 13:00 до 16:30;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 6.1 :
- з 02:30 до 6:00;
- з 13:00 до 20:00;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 6.2 :
- з 8:00 до 9:30;
- з 13:30 до 20:00;
- з 23:30 до 24:00.
