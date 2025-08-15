Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах

Російські окупанти атакували Суми безпілотником. Моніторингові канали заявили про "приліт" безпілотника типу "Блискавка". Прямо в центрі міста прогримів потужний вибух. У небо почали здійматися стовпи диму, місце "прильоту" охопив вогонь. У Мережі вже розлетілися перші відео з наслідками.
На кадрах видно, що ворог вдарив по центральному ринку в Сумах.
Дивіться відео з ударом по ринку в Сумах:
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив удар по центральній частині Сум. Під атакою була цивільна інфраструктура.
"На місці удару піднялася пожежа. Працюють усі екстрені служби", - зазначив Григоров.
В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що за попередніми даними постраждалих або загиблих унаслідок удару по ринку немає.
Начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко повідомив Суспільному про те, що на ринку в Сумах пошкоджено 20 наметів. Також було пошкоджено 20 вікон.
Як писав Главред, раніше місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.
Нагадаємо, що раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
