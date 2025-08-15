Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2025, 18:05
877
Унаслідок атаки на місці влучання вирує пожежа, пошкоджено намети та вікна.
удар по ринку в Сумах
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / Колаж: Главред, фото: Суспільне, скріншот із відео

Російські окупанти атакували Суми безпілотником. Моніторингові канали заявили про "приліт" безпілотника типу "Блискавка". Прямо в центрі міста прогримів потужний вибух. У небо почали здійматися стовпи диму, місце "прильоту" охопив вогонь. У Мережі вже розлетілися перші відео з наслідками.

На кадрах видно, що ворог вдарив по центральному ринку в Сумах.

Дивіться відео з ударом по ринку в Сумах:

удар по Сумах
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / фото: скріншот

відео дня

Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив удар по центральній частині Сум. Під атакою була цивільна інфраструктура.

"На місці удару піднялася пожежа. Працюють усі екстрені служби", - зазначив Григоров.

Дивіться відео з ударом по ринку в Сумах:

удар по Сумах
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / фото: скріншот

В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що за попередніми даними постраждалих або загиблих унаслідок удару по ринку немає.

Дивіться відео з ударом по ринку в Сумах:

удар по Сумах
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / фото: скріншот

Начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко повідомив Суспільному про те, що на ринку в Сумах пошкоджено 20 наметів. Також було пошкоджено 20 вікон.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, раніше місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Нагадаємо, що раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Сумська область вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах

18:05Україна
У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:11Україна
Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

17:05Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

Останні новини

18:29

Андрій Матюха підтримав третій майстер-клас "Квиток в ІТ" — цього разу для дітей у Дніпрі актуально

18:20

"Наплювавши": путіністів Валерію і Пригожина жорстко розвели в РФ

18:14

Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

18:07

Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

18:05

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в СумахВідео

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
17:58

"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

Реклама
16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

15:04

Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

Реклама
14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

14:03

У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

13:58

Один спосіб заощадить купу грошей: експерти розкрили "золоте" правило пранняВідео

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

13:10

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

Реклама
11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти