Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах

Унаслідок атаки на місці влучання вирує пожежа, пошкоджено намети та вікна.

Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / Колаж: Главред, фото: Суспільне, скріншот із відео

Російські окупанти атакували Суми безпілотником. Моніторингові канали заявили про "приліт" безпілотника типу "Блискавка". Прямо в центрі міста прогримів потужний вибух. У небо почали здійматися стовпи диму, місце "прильоту" охопив вогонь. У Мережі вже розлетілися перші відео з наслідками.

На кадрах видно, що ворог вдарив по центральному ринку в Сумах.

Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах / фото: скріншот

Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив удар по центральній частині Сум. Під атакою була цивільна інфраструктура.

"На місці удару піднялася пожежа. Працюють усі екстрені служби", - зазначив Григоров.

В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що за попередніми даними постраждалих або загиблих унаслідок удару по ринку немає.

Начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко повідомив Суспільному про те, що на ринку в Сумах пошкоджено 20 наметів. Також було пошкоджено 20 вікон.

