У боях з окупантами загинув відомий фотограф і письменник

Після початку повномасштабного російського вторгнення Костишин воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади.

Загинув фотограф і військовий Юрій Костишин / колаж: Главред, фото: facebook.com/penclubua, Ira Pokotulo/Facebook

Коротко:

На момент смерті Костишину було 48 років

Костишин є автором збірки текстів, створених на лінії фронту

У боях за незалежність України від російського вторгнення загинув фотограф, художник, військовослужбовець Юрій Костишин (псевдонім "Кіт Характерник"). Про це повідомляє PEN Ukraine.

На момент смерті Костишину було 48 років. Він був уродженцем Тернополя, почав службу ще 2015 року у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року він воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.

"Між боями на фронті почав фотографувати на телефон природу і своїх побратимів. З 2023 року фронтові світлини Юрія презентуються в Україні та за кордоном: зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі (Литва)", - повідомили в українському PEN-клубі.

Костишин є автором книжки "Абідобраніч", збірки текстів і фотографій воєнного часу, створених на лінії фронту, повідомив проєкт "Недописані".

Воїни, які віддали життя за Україну - що відомо

Нагадаємо, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі. Унаслідок атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич і його заступник Дмитро Романюк.

Про персону: Юрій Костишин Юрій Костишин народився 10 березня 1977 року в Тернополі. Лави ЗСУ добровільно поповнив ще 2015 року. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Відомо, що він був учасником оборони Києва, Донецької та Запорізької областей. В одному зі своїх інтерв'ю Костишин зізнавався, що хотів би бути фотожурналістом журналу National Geographic. Говорячи про свій позивний "Кіт Характерник", Юрій Костишин зазначав, що ще в школі однокласники називали його "Котом". "А "Характерник" додалося... це небажання бути причетним до чогось химерного... У 2015 році ми стояли на нулі, на спостережному пункті. Я палив багаття. Це був день. І я так сів - у мене тоді була поголена голова, був козацький чубчик. І я так себе сфотографував на тлі багаття. І мій одногрупник, побачивши цю фотографію, каже: "Ти як справжній характерник". Ну, думаю, це так круто звучить", - розповідав Костишин.

