В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межі

Колишній радник президента США Дональда Трампа закликав Україну знизити нижню межу мобілізаційного віку до 18 років, щоб посилити оборонні можливості.

В США зробили заяву про зниження мобілізаційного віку в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Болтон:

Україна має зменшити мобілізаційний вік до 18 років

Проведення виборів під час війни є недоцільним

Колишній радник президента США Дональда Трампа виступив за посилення антикорупційних заходів в Україні та запропонував зменшити призовний вік із 25 до 18 років, щоб розширити мобілізаційний ресурс для оборони держави. Про це він заявив в інтерв'ю France 24.

"Я думаю, що їм (українцям, - ред.) потрібно знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна загалом несе рівний тягар цієї війни", - сказав він. відео дня

Він також наголосив, що проведення виборів у період війни є недоцільним, зауваживши, що прикладом для чесного виборчого процесу мала б стати передусім Росія.

На його думку, Україна має вагомі підстави не проводити вибори під час повномасштабної війни — аналогічно до того, як це робила Велика Британія в роки Другої світової. Він підкреслив, що за умов, коли іноземна держава окупує близько п’ятої частини території країни, організація виборів є практично неможливою. Водночас він зазначив, що справедливі й вільні вибори були б потрібні і в Росії, але це навряд чи відбудеться.

Окремо Болтон підкреслив, що Україні варто активніше демонструвати реальні результати у боротьбі з корупцією.

Умови контракту "18-24" / Інфографіка: Главред

Чи закінчиться мобілізація після війни - думка експерта

Як писав Главред, навіть після завершення війни та досягнення миру Україні все одно доведеться зберігати мобілізаційні процеси. Таку позицію висловив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі ТСН.

За його словами, після припинення активних бойових дій державі знадобиться від 300 до 500 тисяч військовослужбовців для проведення повноцінної ротації. Це пов’язано з тим, що значна частина бійців перебуває на фронті з 2014 року або воює безперервно вже майже чотири роки.

Тривале перебування в умовах війни призводить до серйозного виснаження та вигорання, тому цих людей необхідно буде поступово замінювати. Без подальшої мобілізації зробити це неможливо.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не припиняє бойові дії у війні проти України та продовжує наступ. Саме тому Україна змушена зосереджуватися на посиленні оборони й укріпленні Збройних сил. Це передбачає активізацію мобілізації, розвиток рекрутингу та укладання нових контрактів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас уряд оновив процедуру оформлення військово-облікових документів, перевівши їх у повністю електронний формат, про що поінформувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, які мають на меті захистити працівників оборонної промисловості та підприємств, що забезпечують економічну стабільність держави.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

