В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межі

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 19:20
Колишній радник президента США Дональда Трампа закликав Україну знизити нижню межу мобілізаційного віку до 18 років, щоб посилити оборонні можливості.
В США зробили заяву про зниження мобілізаційного віку в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Болтон:

  • Україна має зменшити мобілізаційний вік до 18 років
  • Проведення виборів під час війни є недоцільним

Колишній радник президента США Дональда Трампа виступив за посилення антикорупційних заходів в Україні та запропонував зменшити призовний вік із 25 до 18 років, щоб розширити мобілізаційний ресурс для оборони держави. Про це він заявив в інтерв'ю France 24.

"Я думаю, що їм (українцям, - ред.) потрібно знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна загалом несе рівний тягар цієї війни", - сказав він.

Дивіться відео заяви Болтона:

Він також наголосив, що проведення виборів у період війни є недоцільним, зауваживши, що прикладом для чесного виборчого процесу мала б стати передусім Росія.

На його думку, Україна має вагомі підстави не проводити вибори під час повномасштабної війни — аналогічно до того, як це робила Велика Британія в роки Другої світової. Він підкреслив, що за умов, коли іноземна держава окупує близько п’ятої частини території країни, організація виборів є практично неможливою. Водночас він зазначив, що справедливі й вільні вибори були б потрібні і в Росії, але це навряд чи відбудеться.

Окремо Болтон підкреслив, що Україні варто активніше демонструвати реальні результати у боротьбі з корупцією.

Умови контракту "18-24" / Інфографіка: Главред

Чи закінчиться мобілізація після війни - думка експерта

Як писав Главред, навіть після завершення війни та досягнення миру Україні все одно доведеться зберігати мобілізаційні процеси. Таку позицію висловив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі ТСН.

За його словами, після припинення активних бойових дій державі знадобиться від 300 до 500 тисяч військовослужбовців для проведення повноцінної ротації. Це пов’язано з тим, що значна частина бійців перебуває на фронті з 2014 року або воює безперервно вже майже чотири роки.

Тривале перебування в умовах війни призводить до серйозного виснаження та вигорання, тому цих людей необхідно буде поступово замінювати. Без подальшої мобілізації зробити це неможливо.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не припиняє бойові дії у війні проти України та продовжує наступ. Саме тому Україна змушена зосереджуватися на посиленні оборони й укріпленні Збройних сил. Це передбачає активізацію мобілізації, розвиток рекрутингу та укладання нових контрактів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас уряд оновив процедуру оформлення військово-облікових документів, перевівши їх у повністю електронний формат, про що поінформувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, які мають на меті захистити працівників оборонної промисловості та підприємств, що забезпечують економічну стабільність держави.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

