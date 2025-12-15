Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

Згоду на участь у Євробаченні-2026 дали 35 країн.

У травні 2026 року у Відні, Австрія, відбудеться ювілейний 70-ий музичний конкурс Євробачення. 15 грудня Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала повний список країн-учасниць змагання.

П'ять постійних учасників, Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія, відмовилися від участі в Євробаченні 2026 року. Три інші країни, Болгарія, Румунія та Молдова, готують у 2026 році грандіозне повернення на конкурс.

Загалом у Євробаченні-2026 візьмуть участь музиканти з 35 країн: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Чорногорія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

