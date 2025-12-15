Степана Гігу проводжають в останню путь - як проходить похорон артиста

Відомого співака поховають на Личаківському кладовищі.

Степан Гіга - похорон / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга, скрін із відео

У Львові проходить похорон Степана Гіги

Як відбувається прощання зі співаком

Сьогодні, 15 грудня, у Львові відбувається прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Труна з тілом артиста прибула до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла для останнього прощання.

Біля храму зібралися родичі та шанувальники маестро. Артиста зустрічали співом церковного хору та звуками трембіт.

Труну Степана Гіги зустріли музикою трембіт / скрін із відео

Після того як траурна процесія з труною Степана Гіги зайшла до Гарнізонного храму, натовп присутніх також попрямував всередину. Для вшанування пам'яті співака присутні принесли із собою живі квіти.

Похорон Степана Гіги в Гарнізонному храмі / скрін із відео

Після церковної служби траурна процесія вийшла на вулиці Львова під акомпанемент оплесків шанувальників. Труну з тілом співака провезли центральними вулицями міста у супроводі військового оркестру.

Коли кортеж зупинився перед Ратушею, вшанувати пам'ять Степана Гіги вийшов мер міста Андрій Садовий, а сурмач виконав хіт артиста "Яворина".

Артиста поховали на 75 полі Личаківського цвинтаря. На його могилі висадили ялинку, а не яворину, як заповів сам Степан Гіга в пісні "У райському саду". Священик пояснив це рішення тим, що в холодну пору року посадити правильне дерево важко, тому це зроблять, коли буде можливість.

Могила Степана Гіги / фото: Суспільне Львів

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

