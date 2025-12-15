Рус
Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

Ангеліна Підвисоцька
15 грудня 2025, 17:22
256
НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 16 грудня.
Курс валют на 16 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 16 грудня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 16 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,24 грн/дол., що на 5 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 49,65 грн/євро. Щодо євро гривня послабила свої позиції на 19 копійок.

Курс злотого на 15 грудня

15 грудня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,71 грн/злот. 16 грудня курс виріс на 5 копійок - 11,76. Таким чином гривня послабила свої позиції щодо злотого.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
