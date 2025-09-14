Рус
Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

Андрій Ганчук
14 вересня 2025, 23:47
946
Росіяни під Добропіллям намагалися повернутися до тактики з бронетехнікою, після чого ЗСУ завдали по них нищівного удару.
Куп'янськ, ВДУ
ЗСУ зупинили росіян під Добропіллям, навряд чи вони широко застосують бронетехніку і під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Росіяни застосовують на фронті тактику малих груп
  • Ворог навряд чи використовує колони бронетехніки в боях за Куп'янськ

Російські окупанти на фронті застосовують тактику малих груп і не використовують колони бронетехніки. За останній час вони повернулися до попередніх маневрів лише під Добропіллям на Донеччині, внаслідок чого ЗСУ завдали по них жорстких ударів. Тому в боях за Куп'янськ ворог не ризикне застосувати бронетехніку. Про це заявив військово-політичний оглядач, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Як війська РФ наступали під Добропіллям

В інтерв'ю Главреду він розповів, що окупанти на фронті використовують переважно тактику наступу малими групами. Виняток був під час боїв під Добропіллям, коли ворог застосував колони бронетехніки і нарвався на удар у відповідь з боку українських військових.

відео дня

"Нещодавно росіяни спробували повернутися до своєї попередньої тактики і використати бронетехніку під Добропіллям. Вони потрапили в цейтнот - в умовах, коли мало часу, їм потрібні були певні результати до моменту зустрічі Путіна з Трампом на Алясці.

Коли пояснюють, що в районі Добропілля росіяни просунулися малими штурмовими групами через ситуацію зі складним ландшафтом, це трохи не відповідає дійсності. Окупанти змінили тактику і задіяли бронетехніку, чого не було вже давно. Про це свідчать і повідомлення Генштабу ЗСУ про знищення 12 танків та близько сотні одиниць ворожої автомобільної та мототехніки", - пояснив Снєгирьов.

"Це було б як мінімум недоречно"

На його думку, ворожі сили не застосовуватимуть у боях за Куп'янськ колони бронетехніки.

"Але я не думаю, що під Куп'янськом росіяни спробують задіяти бронетехніку. Навряд чи вони почнуть палити, умовно кажучи, Кантемирівську або Таманську дивізії, які зосереджені на цьому напрямку, у вуличних боях високої інтенсивності. Це було б як мінімум недоречно. Росіяни не настільки ідіоти, вони навчилися воювати, а ми вже неодноразово палили їхні танкові колони", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки
Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої в районі Куп'янська - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState зафіксували просування російських окупантів у районі Куп'янська. Судячи з карти, ворог просунувся на північному заході в напрямку населеного пункту Мирне.

Росіяни намагаються прорватися до Куп'янська, розповів керівник місцевої військової міської адміністрації Андрій Канашевич. Бої точаться на околицях міста. Українські військові відбивають атаки.

Окупанти спробували використати газову трубу, щоб пробратися до Куп'янська, сказали в оперативно-стратегічному угрупованні Дніпро. Утім, ЗСУ встановили над трубою вогневий контроль. У Куп'янську триває контрдиверсійна операція.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск Дмитро Снєгирьов Добропілля війна Росії та України Куп'янський напрямок
