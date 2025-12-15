Підірвано надважливий об'єкт для окупантів: ЗСУ потужно вгатили по території РФ

Українські військові завдали потужних ударів по території Росії. Під атакою опинилися важливі об'єкти. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Наші захисники вдарили по Астраханському газопереробному заводу, який є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.
"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод", - йдеться у повідомленні.
Щороку цей завод виробляє до 3,5 мільйонів тонн сірки, яку використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.
Відомо, що після ударів на території заводу виникла потужна пожежа, але наслідки збитків поки уточнюються.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.
Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти
Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.
Удари по РФ - останні новини
Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.
5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.
26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.
Інші новини:
- Замість сірої зони - оточення: де зараз найкритичніша ситуація на фронті
- У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану - про що мова
- Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо
Генеральний штаб Збройних сил України
Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред