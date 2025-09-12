У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомо

Інформація про поранених або загиблих уточнюється.

У Сумах - пожежа після удару дронів / Фото: t.me/kobzarartemsn

Коротко:

У Сумах пролунали два вибухи

Був "приліт" дронів по нежитловому приміщенню

Вранці в п'ятницю, 12 вересня, у Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив у Telegram про два вибухи.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, - це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню. Інформація про поранених або загиблих уточнюється", - написав він.

Кобзар також оприлюднив фото охопленої вогнем будівлі в Сумах.

Дивіться відео - Кобзар розповів про ситуацію в Сумах після ворожої атаки:

Атаки РФ на Суми - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Суми. Прогриміло два вибухи. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті спалахнула пожежа. Обидва вибухи були влучаннями безпілотників по одному з навчальних закладів міста.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумам. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.

30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як збивати Шахеди на підльоті до міст: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що збивати ворожі дрони можна ще до їхнього підльоту до великих міст.

За його словами, ситуацію міг би змінити легкий штурмовик на кшталт Super Tucano.

"Вартість однієї години польоту штурмовика становить від 500 до 1000 доларів. Для порівняння: один зенітний дрон коштує в середньому 2-2,5 тисячі доларів. Істотна різниця", - підкреслив експерт в інтерв'ю Главреду.

При цьому легкий літак рухається вдвічі або втричі швидше за Shahed-136, здатний атакувати на безпечній висоті й вражати дрони кулеметним вогнем.

Коваленко додав, що ланка з трьох-чотирьох таких машин могла б за годину збити 30-40 дронів ще на підльоті, що значно розвантажило б ешелоновану ППО Києва та інших великих міст.

