Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомо

Анна Ярославська
12 вересня 2025, 07:37
207
Інформація про поранених або загиблих уточнюється.
У Сумах подарунки після удару дронів
У Сумах - пожежа після удару дронів / Фото: t.me/kobzarartemsn

Коротко:

  • У Сумах пролунали два вибухи
  • Був "приліт" дронів по нежитловому приміщенню

Вранці в п'ятницю, 12 вересня, у Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив у Telegram про два вибухи.

відео дня

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, - це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню. Інформація про поранених або загиблих уточнюється", - написав він.

Кобзар також оприлюднив фото охопленої вогнем будівлі в Сумах.

Дивіться відео - Кобзар розповів про ситуацію в Сумах після ворожої атаки:

Скриншот

Атаки РФ на Суми - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Суми. Прогриміло два вибухи. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті спалахнула пожежа. Обидва вибухи були влучаннями безпілотників по одному з навчальних закладів міста.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумам. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.

30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.

У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомо
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як збивати Шахеди на підльоті до міст: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що збивати ворожі дрони можна ще до їхнього підльоту до великих міст.

За його словами, ситуацію міг би змінити легкий штурмовик на кшталт Super Tucano.

"Вартість однієї години польоту штурмовика становить від 500 до 1000 доларів. Для порівняння: один зенітний дрон коштує в середньому 2-2,5 тисячі доларів. Істотна різниця", - підкреслив експерт в інтерв'ю Главреду.

При цьому легкий літак рухається вдвічі або втричі швидше за Shahed-136, здатний атакувати на безпечній висоті й вражати дрони кулеметним вогнем.

Коваленко додав, що ланка з трьох-чотирьох таких машин могла б за годину збити 30-40 дронів ще на підльоті, що значно розвантажило б ешелоновану ППО Києва та інших великих міст.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы дрони новини Сум війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

09:35Фронт
Банки знатимуть усе: що змінить новий закон про кредитні історії

Банки знатимуть усе: що змінить новий закон про кредитні історії

09:05Аналітика
Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

08:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

Останні новини

09:35

Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

09:23

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

09:11

Чи можна ламінувати документи в Україні у 2025 році: важливе роз'яснення

09:10

"Побачимо справжні руйнування війни": принц Гаррі несподівано приїхав до Києва

09:05

Банки знатимуть усе: що змінить новий закон про кредитні історії

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

08:24

Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів: до чого готується Берлін

08:17

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

08:10

Як Путін допустив важливу помилку для РФПогляд

Реклама
07:37

У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомоВідео

07:10

Де дві помилки на картинках: треба мати "розум генія", щоб їх помітити за 5 секунд

06:49

Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причинаВідео

06:10

Чим Україна буде допомагати Польщі?Погляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинках із жінкою в офісі за 15 с

05:26

Навіщо класти лимон з зубною пастою у пральну машину: незвичний лайфхак

04:30

До п’ятьох знаків зодіаку прийде велика удача 12 вересня: хто серед щасливчиків

04:21

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

04:09

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьохВідео

03:40

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

02:31

НАТО готує військову відповідь на атаку дронів на Польщу - Bloomberg

Реклама
02:30

Які рослини не можна обрізати у вересні, якщо хочете побачити квіти навесні: список

01:20

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

01:03

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинокВідео

00:48

Як легко видалити мутність фар: простий лайфхак для яскравого світла без хіміїВідео

11 вересня, четвер
23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

22:32

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

21:33

"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧСВідео

21:09

Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

20:47

Чому в готелях люди швидше засинають: розкрито неочікувані секрети

20:35

Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

20:27

Гуляли під однією парасолею: Арестовича та росіянку Собчак "зловили" у ЛондоніВідео

20:02

Україна і МВФ узгоджують новий пакет: що може змінитися у фінансуванні

19:43

Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

19:43

Захід продовжує переконувати себе, що "це ще не війна" - так було і з ГітлеромПогляд

19:35

Чи можна кожного дня мити голову: фахівчиня розповіла про поширену помилку

19:12

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

19:10

Військові уроки для НАТО: Україна навчатиме поляків збивати дрони — Reuters

18:53

Названо об'єкт, який РФ хотіла знищити у Польщі: він пов'язаний з Україною

Реклама
18:34

Польща перекидає 40 тисяч військових на кордон з РФ та Білорусією - що сталось

18:01

Рекордні зміни: українцям розповіли, що буде з цінами на хліб до кінця року

18:01

"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

17:58

Гора сосисок в тісті за 30 хвилин: розметуть за хвилину

17:43

Гривня неочікувано втратила позиції: курс євро та долара зросте вже 12 вересня

17:32

Улюблений персонаж "Венсдей" повертається: сюрприз для фанатів культової саги

17:25

Чим відрізняються дві картинки: за 8 секунд лише найуважніший дасть відповідь

17:05

У ваше життя увірветься щастя: що потрібно зробити 12 вересня, прикмети

17:04

Штрафу не буде: коли можна зупинити авто на пішохідному переходіВідео

16:59

Хитрість радянських господинь: для чого у цукорницю кладуть лавровий лист

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти