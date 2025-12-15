Деяким регіонам пощастить: введені графіки вимкнення світла на 16 грудня

Що відомо:
- РФ атакує українські об'єкти енергетики
- Укренерго вводить графіки відключення світла на 16 грудня
В Україні вводять графіки вимкнення світла на вівторок, 16 грудня. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.
"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Укренерго не уточнило обсяг обмежень. Ймовірно, обмеження будуть введені обсягом до чотирьох черг.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред