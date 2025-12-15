Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Лідери Європи оприлюднили план гарантій для України, який передбачає військову, політичну й економічну підтримку та механізми стримування агресії.

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Європейські лідери опублікували спільну заяву щодо гарантій безпеки для України

План передбачає, зокрема, посилення української армії та вступ до ЄС

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору та морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів. Про це йдеться у спільній заяві.

План підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Італії Джорджа Мелоні, Нідерландів Дік Схоф, Норвегії Йонас Гар Стере, Польщі Дональд Туск, Швеції Ульф Крістерссон, Великої Британії Кір Стармер, президенти Фінляндії Александр Стубб і Франції Еммануель Макрон, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери наголосили, що безпека, суверенітет і добробут України є складовою загальної євроатлантичної безпеки. Вони підкреслили, що українська держава та її громадяни мають право на незалежне й успішне майбутнє без загрози нової російської агресії.

Лідери США та країн Європи домовилися спільно працювати над наданням Україні надійних безпекових гарантій і підтримкою економічного відновлення в межах угоди про завершення війни. Ключові положення плану такі:

Посилення ЗСУ: довгострокова й масштабна підтримка розвитку українських збройних сил із чисельністю до 800 тисяч військових у мирний час для стримування загроз і захисту території держави.

Багатонаціональні сили: створення під європейським керівництвом багатонаціонального контингенту в межах Коаліції охочих за підтримки США для відновлення ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю дій на території України.

Контроль за припиненням вогню: запровадження механізму моніторингу й верифікації режиму тиші під керівництвом США за участю міжнародних організацій — для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них, а також деескалації.

Гарантії реагування на агресію: юридично зобов’язуюче зобов’язання вживати заходів у разі нового нападу, включно з військовою, розвідувальною, логістичною, економічною та дипломатичною підтримкою.

Відновлення та інвестиції: вкладення значних ресурсів у відбудову України, розвиток торгівлі та економіки, а також врахування питання компенсації збитків за рахунок Росії, зокрема заморожених у ЄС активів.

Європейська інтеграція: чітка й рішуча підтримка майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

"Тепер Росія повинна продемонструвати готовність працювати над досягненням тривалого миру, погодившись з мирним планом президента Трампа, та продемонструвати свою прихильність до припинення бойових дій, погодившись на перемир'я. Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб змусити Москву до серйозних переговорів", - йдеться у заяві.

Європейські лідери заявили про готовність у найближчі дні та тижні інтенсивно працювати над досягненням подальшого прогресу, аби спільно напрацювати й затвердити угоду про стійкий і довготривалий мир. Вони підтвердили незмінну підтримку президента Володимира Зеленського та українського народу в протистоянні незаконній агресії Росії і в прагненні до справедливого та надійного миру.

Зазначається, що до цієї заяви можуть приєднатися й інші держави.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Чому аналог 5-ї статті НАТО для України не спрацює - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Іван Ступак вважає, що запропоновані нині Україні формати гарантій безпеки є неефективними. На його думку, так званий аналог п’ятої статті НАТО не має реальної сили, а угоди зі США за зразком домовленостей із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем Києву наразі взагалі не пропонують.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh - оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - розповів він.

Він пояснює, що справжні гарантії безпеки працюють у рамках американських домовленостей із країнами, які мають значні власні спроможності та стратегічну вагу. Водночас, за його словами, Україні необхідно стати по-справжньому важливою для Вашингтона, аби розраховувати на реальні й ефективні безпекові гарантії.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - що пропонують країни-партнери

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа висунула для Києва пропозицію щодо сильних і юридично обов’язкових безпекових гарантій, побудованих за принципом п’ятої статті НАТО.

Як повідомляє Axios, мирна ініціатива Дональда Трампа щодо завершення війни передбачає механізм, за яким будь-яка агресія проти України має розцінюватися як напад на всю трансатлантичну спільноту, а США та європейські союзники зобов’язані реагувати відповідним чином.

Питання безпекових гарантій для України залишається ключовим у міжнародних переговорах. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності дієвих і надійних механізмів, здатних унеможливити повторну агресію з боку Росії. Водночас полковник армії США у відставці Джон Світ зазначив, що реальність таких гарантій можлива лише за умови фактичної присутності сил НАТО на українській території.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

