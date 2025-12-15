Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 23:08
104
Лідери Європи оприлюднили план гарантій для України, який передбачає військову, політичну й економічну підтримку та механізми стримування агресії.
Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо
Європа опублікувала план гарантій безпеки для України / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

  • Європейські лідери опублікували спільну заяву щодо гарантій безпеки для України
  • План передбачає, зокрема, посилення української армії та вступ до ЄС

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору та морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів. Про це йдеться у спільній заяві.

План підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Італії Джорджа Мелоні, Нідерландів Дік Схоф, Норвегії Йонас Гар Стере, Польщі Дональд Туск, Швеції Ульф Крістерссон, Великої Британії Кір Стармер, президенти Фінляндії Александр Стубб і Франції Еммануель Макрон, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

відео дня

Лідери наголосили, що безпека, суверенітет і добробут України є складовою загальної євроатлантичної безпеки. Вони підкреслили, що українська держава та її громадяни мають право на незалежне й успішне майбутнє без загрози нової російської агресії.

Лідери США та країн Європи домовилися спільно працювати над наданням Україні надійних безпекових гарантій і підтримкою економічного відновлення в межах угоди про завершення війни. Ключові положення плану такі:

  • Посилення ЗСУ: довгострокова й масштабна підтримка розвитку українських збройних сил із чисельністю до 800 тисяч військових у мирний час для стримування загроз і захисту території держави.
  • Багатонаціональні сили: створення під європейським керівництвом багатонаціонального контингенту в межах Коаліції охочих за підтримки США для відновлення ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю дій на території України.
  • Контроль за припиненням вогню: запровадження механізму моніторингу й верифікації режиму тиші під керівництвом США за участю міжнародних організацій — для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них, а також деескалації.
  • Гарантії реагування на агресію: юридично зобов’язуюче зобов’язання вживати заходів у разі нового нападу, включно з військовою, розвідувальною, логістичною, економічною та дипломатичною підтримкою.
  • Відновлення та інвестиції: вкладення значних ресурсів у відбудову України, розвиток торгівлі та економіки, а також врахування питання компенсації збитків за рахунок Росії, зокрема заморожених у ЄС активів.
  • Європейська інтеграція: чітка й рішуча підтримка майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

"Тепер Росія повинна продемонструвати готовність працювати над досягненням тривалого миру, погодившись з мирним планом президента Трампа, та продемонструвати свою прихильність до припинення бойових дій, погодившись на перемир'я. Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб змусити Москву до серйозних переговорів", - йдеться у заяві.

Європейські лідери заявили про готовність у найближчі дні та тижні інтенсивно працювати над досягненням подальшого прогресу, аби спільно напрацювати й затвердити угоду про стійкий і довготривалий мир. Вони підтвердили незмінну підтримку президента Володимира Зеленського та українського народу в протистоянні незаконній агресії Росії і в прагненні до справедливого та надійного миру.

Зазначається, що до цієї заяви можуть приєднатися й інші держави.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Чому аналог 5-ї статті НАТО для України не спрацює - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Іван Ступак вважає, що запропоновані нині Україні формати гарантій безпеки є неефективними. На його думку, так званий аналог п’ятої статті НАТО не має реальної сили, а угоди зі США за зразком домовленостей із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем Києву наразі взагалі не пропонують.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh - оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - розповів він.

Він пояснює, що справжні гарантії безпеки працюють у рамках американських домовленостей із країнами, які мають значні власні спроможності та стратегічну вагу. Водночас, за його словами, Україні необхідно стати по-справжньому важливою для Вашингтона, аби розраховувати на реальні й ефективні безпекові гарантії.

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - що пропонують країни-партнери

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа висунула для Києва пропозицію щодо сильних і юридично обов’язкових безпекових гарантій, побудованих за принципом п’ятої статті НАТО.

Як повідомляє Axios, мирна ініціатива Дональда Трампа щодо завершення війни передбачає механізм, за яким будь-яка агресія проти України має розцінюватися як напад на всю трансатлантичну спільноту, а США та європейські союзники зобов’язані реагувати відповідним чином.

Питання безпекових гарантій для України залишається ключовим у міжнародних переговорах. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності дієвих і надійних механізмів, здатних унеможливити повторну агресію з боку Росії. Водночас полковник армії США у відставці Джон Світ зазначив, що реальність таких гарантій можлива лише за умови фактичної присутності сил НАТО на українській території.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

00:01Світ
Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:23Світ
Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Останні новини

00:21

Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

00:01

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

15 грудня, понеділок
23:39

Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

23:23

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:08

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - ІгнатьєвСвітло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв
23:05

Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

Реклама
21:21

РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару

20:57

Коментар щодо замовної PR-кампанії проти Гордієвського офіційно

20:39

"Спілкуємося з президентом" : Костюк вперше прокоментував своє майбутнє в "Динамо"

20:37

Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

20:32

Названо дату перемир'я: про що Україна домовилася з США та що чекає на Донбас

20:32

Як правильно провітрювати квартиру взимку і чому це важливіше, ніж здається

20:26

Без радіаторів і розеток: один хитрий трюк реально обігріє весь будинок

19:40

Деяким регіонам пощастить: запроваджено графіки вимкнення світла на 16 грудня

19:32

Підірвано надважливий об'єкт для окупантів: ЗСУ потужно вгатили по території РФ

19:30

У Трампа зробили важливу заяву після переговорів України та США - ЗМІ

19:28

7 ознак, що вам час міняти подушку: експерти пояснили, чому зволікати небезпечно

Реклама
19:20

В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межіВідео

19:10

В окупантів почалися проблеми на фронтіПогляд

19:05

Природа здивувала всіх: літня квітка несподівано розцвіла посеред зимиВідео

18:54

Після відкриття ТРЦ Gulliver у журналістів виникли питання щодо реклами на медіафасаді

18:34

У боях з окупантами загинув відомий фотограф і письменник

18:31

Звідки у людей взялась свідомість та як вона працює - вчені зробили відкриття

18:31

Не чекайте дива: перспективи мирних домовленостейПогляд

18:28

Людям 65+ радять рідше приймати душ: лікарі пояснили, чому це важливо

18:09

Чому 16 грудня не можна перераховувати гроші: яке церковне свято

17:59

Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин

17:47

Гороскоп на сьогодні 16 грудня: Дівам - доленосна зустріч, Стрільцям - успіх

17:34

Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді, – колишній прокурор САП

17:22

Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

17:20

"Угода до кінця дня": відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

17:15

Перший в історії випадок: СБУ підірвала ворожий підводний човен у НоворосійськуВідео

17:08

"Те, що Тарас говорив - низько": учасниця "Холостяка" жорстко висловилася після вильоту

16:43

Зимове покриття не завжди корисне: коли мульча може нашкодити рослинамВідео

16:43

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

16:35

"Ювелірна робота": український криголам уперше перетнув Південне полярне колоФото

16:34

Водіїв закликають перевірити багажник авто у грудні – неочікувана причина

Реклама
16:29

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

16:12

"Я його вибрала": Джамала розкрила, як її образив MELOVIN

16:03

Гуде під вікнами цілодобово: що можуть зробити українці, якщо заважає генератор

15:49

"Для мене було відкриттям": Коляденко розкрив причину своєї броні від мобілізації

15:44

Курс стрімко летить вгору: відомо, що буде з євро у 2026 році

15:43

Ситуація може змінитися: в Раді розповіли про події біля Покровська

15:38

У Кремлі назвали основну вимогу до України в рамках мирного плану - про що мова

15:22

Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

15:02

Живуть до 100 років: учені розкрили головний секрет довгожителів

14:59

В Україні повністю скасують графіки відключень: експерт спрогнозував коли

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти