Ультиматум Європі: Трамп поставив умову для нових санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи і чи припинить купувати російські енергоносії.

Під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1 глава Білого дому заявив, що Альянс і Європа "не виконують свою роботу". Основною претензією Трампа стало те, що європейські країни продовжують купувати енергоносії у РФ, передає Fox News.

"Послухайте, Європа - вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тому ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну", - наголосив Трамп.

Він назвав санкції, які запроваджує Європа, "недостатньо жорсткими" і поставив умову для подальших дій з боку США.

"Я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я", - зазначив президент.

Трамп додав, що очікує синхронних або випереджальних дій від європейських партнерів.

"Ну, я готовий рухатися вперед, але вони також повинні це зробити. Думаю, вони це зроблять. Але поки що вони лише говорять, а не діють", - зазначив Трамп.

Також президент США заявив, що домовленість із європейцями полягала в повній відмові від купівлі російських товарів.

"Домовленість полягає в тому, що вони (європейці, - ред.) не повинні купувати в Росії - чи то природний газ, чи то цигарки, мені все одно", - наголосив Трамп.

На нагадування журналістів про його обіцянку запровадити "серйозні санкції" проти Росії президент прокоментував запевненням, що коли їх буде запроваджено, то вони виявляться "дуже, дуже сильними".

Як писав Главред, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час запровадити нові санкції проти Росії. Втім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про готовність Конгресу ухвалити дуже жорсткі санкції проти Росії. Така заява прозвучала після вторгнення російських дронів у Польщу. Крім того, Грем підтримав ініціативу Трампа про 100% мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. Заходи мають змусити Росію закінчити війну проти України.

Тим часом президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки частина європейських держав не погоджується виконати його ключові умови.

Раніше президент Володимир Зеленський раніше закликав союзників запроваджувати санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

