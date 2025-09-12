РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

Головне:
- РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області
- Унаслідок атаки росіян троє загиблих і п'ятеро поранених
Армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області в п'ятницю, 12 вересня, унаслідок чого є загиблі та поранені мирні жителі.
Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, рано вранці окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах, унаслідок чого загинув 65-річний охоронець підприємства.
Трохи пізніше росіяни вдарили трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостинського округу Сумської громади.
"Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє людей, одному з яких 67 років, особу іншого встановлюють. Поранено щонайменше 5 осіб", - зазначається в повідомленні.
Як уточнив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, в атакованому селі є руйнування і пошкодження в житловому секторі.
Масовані удари по Україні: думка експерта
Росія, як країна-агресор, продовжує здійснювати масштабні удари по території України, повідомив генерал Ігор Романенко, який обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках. За його словами, незважаючи на зниження інтенсивності - менше ніж 500 дронів і близько 50 ракет різних типів - противник все ж здатний здійснювати такі атаки. "Противник не припинить накопичення ракет і безпілотників", - зазначив він.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа. Уранці в п'ятницю, 12 вересня, у Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.
Нагадаємо, раніше стали відомі нові подробиці ракетного удару РФ по Києву. БПЛА заходили в столицю з різних боків. Окупанти застосували, зокрема, й реактивні дрони. Через кілька годин після атаки дронів окупанти вдарили ще й ракетами.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
