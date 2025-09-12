РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

Окупанти атакували Сумську область двома безпілотниками, а потім вдарили ракетами.

РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області

Унаслідок атаки росіян троє загиблих і п'ятеро поранених

Армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області в п'ятницю, 12 вересня, унаслідок чого є загиблі та поранені мирні жителі.

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, рано вранці окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах, унаслідок чого загинув 65-річний охоронець підприємства.

Трохи пізніше росіяни вдарили трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостинського округу Сумської громади.

"Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє людей, одному з яких 67 років, особу іншого встановлюють. Поранено щонайменше 5 осіб", - зазначається в повідомленні.

Як уточнив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, в атакованому селі є руйнування і пошкодження в житловому секторі.

Масовані удари по Україні: думка експерта

Росія, як країна-агресор, продовжує здійснювати масштабні удари по території України, повідомив генерал Ігор Романенко, який обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках. За його словами, незважаючи на зниження інтенсивності - менше ніж 500 дронів і близько 50 ракет різних типів - противник все ж здатний здійснювати такі атаки. "Противник не припинить накопичення ракет і безпілотників", - зазначив він.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

