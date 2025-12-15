Названо дату перемир'я: про що Україна домовилася з США та що чекає на Донбас

Канцлер Німеччини розкрив п'ять основних цілей для переговорів з США щодо плану врегулювання війни Росії проти України та назвав ключове питання.

Мерц назвав дату перемир'я та розкрив 5 цілей переговорів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які найскладніші питання у переговорах з США

Чи піде Україна на компроміс щодо територій

Коли може початись перемир'я

15 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту до Берліну провів новий раунд переговорів з американською делегацією щодо умов закінчення війни Росії проти України. За підсумками переговорів він провів спільну пресконференцію з канцером Німеччини Фрідріхом Мерцом та розкрив деталі домовленостей з США.

Главред зібрав основні заявив лідерів на спільній пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

5 цілей переговорів для досягнення миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 15 грудня окреслив п’ять основних цілей переговорів щодо завершення війни в Україні.

"Вперше від початку повномасштабної війни перемирʼя стає мислимим", — також сказав Мерц.

Він зазначив, що переговори вимагають терпіння, адже Росія затягує час і висуває максимальні вимоги, продовжуючи агресію, проте це не зупиняє союзників.

По-перше, після чотирьох років війни потрібно досягти перемир’я, яке забезпечить збереження суверенітету України.

По-друге, це перемир’я має бути підкріплене суттєвими юридичними та матеріальними гарантіями безпеки від США та європейських партнерів, що вже демонструє реальний прогрес.

По-третє, перемир’я розробляється спільно українською, європейською та американською сторонами, що є результатом взаєморозуміння та співпраці.

По-четверте, угода не повинна шкодити єдності і силі НАТО та ЄС, навпаки — вона має їх зміцнити.

І, по-п’яте, перемир’я повинно зберігати європейську перспективу України та сприяти її відновленню, що підтримують усі сторони переговорів.

"Ключовим залишається питання, як можна врегулювати питання територій. Відповідь на це може дати лише український народ та український президент, які захищають свою землю. І це український народ, хочу ще розказати, який захищає свою територію, свою землю вже майже чотири роки. І тут ми також одностайні. Україна вирішує про питання територіальних поступок. Вчора і сьогодні ми досягли важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції. У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції і ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою", - вказав Мерц.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Європа посилить тиск на Москву

Мерц заявив, що паралельно союзники прагнуть змусити Москву припинити тактику затягування й перейти до реальних кроків у напрямку перемир’я.

З цією метою Європа планує послідовно посилювати тиск на Росію. Насамперед ідеться про використання заморожених у Європі російських активів для фінансування озброєння України, що може стати важливим і практичним кроком для зміцнення безпеки.

"Перший крок вже зроблено. Ці активи заморожені на тривалий час на новій правовій основі. І в четвер ми домовимося на політичному рівні. Я зробив пропозицію Європейській комісії, і ми будемо про неї говорити. Ми враховуємо обґрунтовані зауваження Бельгії та інших країн. Німеччина і надалі буде тісним, найтіснішим партнером України в нашому бюджеті на наступний рік", - вказав він.

Які найскладніші питання у переговорах з США

Зеленський наголосив, що Україна веде переговори насамперед для того, щоб її інтереси були враховані і захищені. Він зазначив, що партнери уважно прислухаються до України, готові надавати підтримку та шукати рішення, які зроблять мир гідним, а безпеку — гарантованою.

Президент підкреслив, що гарантії безпеки мають бути ефективними і зрозумілими насамперед для українського народу, висловивши вдячність Німеччині за підтримку.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Він повідомив, що протягом двох днів під час візиту до Берліна тривали активні зустрічі з американською делегацією, включно з понад п’ятигодинним засіданням і кількома раундами переговорів. Зеленський додав, що українська делегація працює майже безперервно, аби досягти результату, який відповідатиме інтересам і повазі до народу України.

"Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується території. Безумовно, всі підіймаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо, і мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять реальне завершення війни. Україна готова продовжувати працювати максимально якісно, конструктивно, чесно, щоб фінальна угода була сильною", - сказав глава держави.

Чи піде Україна на компроміс щодо територій

Володимир Зеленський зазначив, що ці дні стали першими зустрічами в такому форматі за участю Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та американської команди. Раніше консультації відбувалися на рівні робочих груп і разом з європейськими радниками з питань національної безпеки. За його словами, у низці напрямів вдалося досягти відчутного поступу.

Президент зауважив, що не береться прогнозувати реакцію держави-агресора на підсумки цих переговорів, однак ключове — українську сторону почули. Він підкреслив, що добре орієнтується в деталях війни, і для нього принципово важливо, щоб американські партнери усвідомили всі нюанси ситуації.

Пресконференція Зеленського і Мерца / Фото: скріншот з відео

"Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні і точно не допоможуть нам. І важливо, що я сьогодні їх не бачу в наших нових редакціях документів. Для мене це важливо, тому що гідність дуже важлива. Питання поступок точно не актуальне. Я вважаю, що питання території болюче. Росія хоче те, що вона хоче, і ми можемо не йти далі. Це довгий діалог. Ми чітко розуміємо, що вони хочуть. Можемо вірити в це, може хтось не вірити, але ми чітко знаємо на сто відсотків, чого вони хочуть. І важливо, що американські партнери чітко мене зрозуміли", - вказав він.

Зеленський також наголосив, що для нього головним було чітко й однозначно донести позицію України без двозначностей. Він окремо підкреслив, що між Україною та Росією існують принципові розбіжності щодо територіальних питань, і це необхідно визнавати та обговорювати відкрито.

Чи тиснули США на Україну, щоб вона "віддала" Росії неокуповані регіони Донбасу

Відповідаючи на запитання про можливі вимоги США щодо передачі Україні неокупованих районів Донбасу, Володимир Зеленський наголосив на необхідності коректного й шанобливого ставлення до делегації президента Трампа та підкреслив, що не розцінює позицію Сполучених Штатів як тиск чи ультиматуми. За його словами, Україна сприймає США як стратегічного партнера.

"Тому б я так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог ми почули від США. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від США, а передав колегам із США, щоб вони передали росіянам наше бачення", - додав він.

Президент пояснив, що в переговорах є чутливі теми, зокрема територіальні, у межах яких сторони обмінюються думками, враховують озвучені Росією наміри та намагаються чітко донести українську позицію. Зеленський зазначив, що задоволений тим, що українську сторону чують, а фінальний результат щодо складних питань, зокрема територій, стане зрозумілим згодом.

Які гарантії безпеки обговорюють для України

Зеленський розповів, що під час переговорів зі Сполученими Штатами окрему увагу приділяли питанням гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що перед будь-якими подальшими діями на фронті військові та цивільні мають чітко розуміти, які саме безпекові гарантії буде надано. Це принципово важливо, зважаючи на те, що США наразі не пропонують Україні членство в НАТО, механізми якого чітко прописані та зрозумілі.

"Тому важливо, що США сприймають статтю 5 НАТО плюс відповідні гарантії безпеки. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас там є прогрес. Я бачу деталі від військових, які вони напрацьовували. Вони виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт. І питання моніторингу під час припинення вогню це частина, на мій погляд, гарантій безпеки", - наголосив президент.

Також він повідомив, що порушував питання контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню: хто і в якому форматі здійснюватиме моніторинг, а також які санкції застосовуватимуться у разі його порушення.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

За словами Зеленського, сторони погодилися, що ці механізми ще потрібно детально опрацювати. Формат контролю на лінії зіткнення — за участю людей, технічних засобів або їх поєднання — наразі перебуває на стадії розробки, і це питання він запропонував доопрацьовувати військовим фахівцям, які мають надати професійні пропозиції.

"Перемир'я має бути гарантованими матеріальними та суттєвими юридичними гарантіями з боку США та Європи. Тому що це стосується не лише нас, але також американців, які також готові, і пан Володимир згадував статтю 5 НАТО, подібні гарантії дати Україні, які відображені в цій статті, для мене це дуже великий прогрес", - сказав канцлер Німеччини Мерц.

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від позиції Росії. За його словами, протягом останніх днів європейці, американці та українська сторона спільно напрацювали низку пропозицій, які мають бути передані російській стороні для розгляду.

"Зараз м'яч лежить на російському столі, чи вдасться до Різдва, щоб хоча б як мінімум на час Різдва припинити бойові дії. Тому що протягом останніх тижнів і місяців війна ця в основному знищує цивільне населення, садки, школи, це терор цивільного населення в Україні і, можливо, російський уряд має залишки людяності і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча б протягом Різдва (25 грудня, - ред.). І, може, це буде початок конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні", - резюмував Мерц.

Чи піде Путін на мир з Україною - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик вважає, що нині Росія не зацікавлена у підписанні мирної угоди, однак для неї принципово важливо не переривати сам переговорний процес.

На його думку, Володимир Путін прагне зберегти переговори, оскільки розглядає їх як інструмент, що зрештою може привести до результату, вигідного для Кремля.

А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик.

