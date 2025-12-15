Живуть до 100 років: учені розкрили головний секрет довгожителів

Довгожителі не прагнуть рекордів і не живуть із думкою про те, як продовжити життя за будь-яку ціну.

https://glavred.net/life/zhivut-do-100-let-uchenye-raskryli-glavnyy-sekret-dolgozhiteley-10724291.html Посилання скопійоване

Вчені розкрили головний секрет довгожителів / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Коротко:

Жителі "блакитних зон" не дотримуються суворих дієт або жорстких правил

Довголіття неможливо звести до одного фактора

На планеті існує всього п'ять так званих "блакитних зон", регіонів, де люди набагато частіше доживають до 100 років. Серед них острів Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії та інші місця, що давно привертають увагу дослідників довголіття.

Спосіб життя жителів "блакитних зон" багато в чому схожий: проста їжа, тісні сімейні зв'язки, помірний ритм життя і звичка не поспішати. Про це пише Mirror.

відео дня

Дослідник "блакитних зон" Ден Буеттнер раніше зазначав, що в більшості таких регіонів дорослі люди дозволяють собі один або два келихи вина на день. Причому йдеться не про свята чи рідкісні події, а про спокійну частину повсякденного життя. На його думку, вино доречне за вечерею, в компанії друзів або сім'ї.

За словами Дена, ключовим моментом є саме поміркованість і ритуал, коли вино не сприймається як спосіб розслабитися "до краю" чи нагорода за важкий тиждень. Його п'ють неквапливо, з їжею і спілкуванням, а не в спробі компенсувати стрес.

Цікаво, що жителі "блакитних зон" не дотримуються суворих дієт або жорстких правил. Їхній підхід радше інтуїтивний: їсти просто, зупинятися вчасно і не переїдати. У Японії, наприклад, поширений принцип "хара хаті бу" - припиняти прийом їжі, коли почуваєшся ситим приблизно на 80%.

Експерти підкреслюють, що довголіття в цих регіонах неможливо звести до одного фактора. Ні вино, ні режим харчування, ні фізична активність не працюють поодинці. Йдеться про цілісну культуру життя, де важливими є баланс, звички та ставлення до власного тіла.

Дослідники також нагадують, що жителі "блакитних зон" не прагнуть рекордів і не живуть з думкою про те, як подовжити життя за будь-яку ціну. Вони просто живуть спокійно, осмислено і без крайнощів. Можливо, саме в цьому і криється їхній головний секрет.

Новини про довголіття

Фахівець із довголіття рекомендує щодня вживати щонайменше три типи продуктів, які сприяють довшому життю. Його рекомендації базуються на харчуванні жителів так званих "блакитних зон" - регіонів, де фіксують найнижчий рівень хронічних захворювань і найвищу тривалість життя.

Відомий експерт із довголіття Ден Бюттнер, вивчаючи так звані "блакитні зони " - регіони, де люди живуть до 100 років із високою частотою, виявив ключові звички місцевих жителів.

Середня тривалість життя в Україні зазнала змін унаслідок різних чинників, таких як медичні досягнення, життєвий рівень, середовище проживання та доступ до медичної допомоги. Однак, існують країни, в яких тривалість життя продовжує зростати. Відома українська дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про те, що їдять і п'ють люди, які доживають до 100 років.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: The Mirror The Mirror - один із найвідоміших і найавторитетніших новинних брендів Великої Британії, що виходить із 1903 року. Видання охоплює широку аудиторію як у друкованому форматі, так і в цифровому середовищі, доносячи до мільйонів читачів найважливіші події Великої Британії та світу. Його журналістський підхід ґрунтується на точності, динамічності та доступності інформації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред