Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленою

Поточні відключення світла - не стільки наслідок обстрілів, скільки результат системної непідготовленості.

Україна входить у зиму без систем захисту і з мінімальними запасами газу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна увійшла в зимовий сезон із серйозною непідготовленістю

Багато об'єктів енергетики зруйновано, а система захисту від ракет і дронів фактично відсутня

Три попередні теплі зими створили хибне відчуття безпеки

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Україна погано підготувалася до зими і нинішні відключення світла - результат цього. Крім того, на ситуацію впливають не тільки російські обстріли, а й погода.

В інтерв'ю Главреду експерт розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна в осінньо-зимовий період.

Чому Україна погано підготувалася до зими

Корольчук вважає, що підготовка була слабкою з об'єктивних причин.

По-перше, не вистачало грошей, щоб проводити навіть розширені оперативні, не кажучи вже про капітальні ремонти підстанцій Укренерго і теплових електростанцій. У компанії ДТЕК багато об'єктів було зруйновано, у державного Центренерго - теж. Трипільська і Зміївська ТЕС постраждали, зокрема Трипільська - вже вдруге.

"Деякі політики говорили, що туди нібито прилетіло понад 20 дронів. Але ремонтні роботи там так і не були завершені. Тобто перша проблема - брак фінансування", - пояснив він.

По-друге, ситуація із системою захисту об'єктів складна. Освоєння коштів було мінімальним. І питання навіть не в зловживаннях, а в тому, що Укренерго та Держагентство відновлення просто не мали відповідного досвіду.

"В Україні немає стандартів будівництва подібних систем захисту. Вони не можуть повною мірою протидіяти ракетам і "шахедам", які зараз мають посилену бойову частину. На жаль, усе розвивається, і, як ми бачимо, не в кращий бік", - сказав експерт.

По-третє, Україна накопичила всього близько 13 млрд кубометрів газу, а це низький показник.

"Як уряд планував пройти зиму із запасом у 13 млрд кубометрів - питання відкрите. Тим більше, що зараз додалася ще одна проблема - обстріли газової інфраструктури", - додав він.

Якщо подальших суттєвих обстрілів цієї інфраструктури не буде, то державна компанія Укргазвидобування зможе зберегти обсяги видобутку - близько 45-50 млн кубометрів на добу. Цього теоретично і практично має вистачити для потреб населення.

Яка ситуація в системі теплокомуненерго

За словами Корольчука, підготовка в системі теплокомуненерго - це, швидше, рутинна робота. Але варто врахувати, що три попередні зими були теплими, тому навантаження на систему було незначним.

"Те саме, до речі, стосується й атомних електростанцій - це фактично єдина "незаймана" сфера нашої енергетики. Слава богу, поки що. Немає ракетних ударів і атак дронів по їхніх підстанціях. Вони працюють, несуть основне навантаження, але повноцінних ремонтів там не проводили вже майже чотири роки. Тому сказати, що це не може позначитися, не можна - просто досі не було значних навантажень", - зазначив він.

Минулого та позаминулого року блоки працювали з невисоким коефіцієнтом корисної дії - коефіцієнт використання потужності блоків не перевищував 60%. Хоча в умовах звичайної холодної зими цей показник мав би бути вищим за 65%.

"Усі ці нинішні відключення - це наслідки системних аварій. Зараз енергетики намагаються переналаштувати роботу енергосистеми після кожного такого колапсу. Якщо провести аналогію з медициною, то це можна порівняти з роботою дефібрилятора (хоча це не надто точне порівняння) - коли людині фактично "перезапускають" серце, щоб воно знову почало битися. Те саме відбувається і з енергосистемою: після ударів її доводиться буквально "оживляти", переналаштовуючи схеми постачання", - сказав Корольчук.

Як впливає погода

Експерт нагадав, що минулого року ситуацію врятувала тепла погода: і вересень, і жовтень, і вся зима були досить м'якими.

"А цього року ми вже бачимо реальне похолодання. Попри це багато міст поки що не вмикають опалення. Ми чуємо заклики "дотягнути" хоча б до середини листопада або початку грудня", - зазначив він.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Чи буде Україна без тепла і світла: що кажуть у Зеленського

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

За його словами, США готові максимально нам допомогти пройти цю зиму.

Керівник ОП підкреслив, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

"Що стосується ризиків - звичайно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: і захищати, і відновлювати, і розвивати", - каже Єрмак.

Генерація електроенергії в Україні / Главред

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Варто зазначити, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

