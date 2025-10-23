Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленою

Анна Ярославська
23 жовтня 2025, 12:58
71
Поточні відключення світла - не стільки наслідок обстрілів, скільки результат системної непідготовленості.
Ракетний удар, енергетика
Україна входить у зиму без систем захисту і з мінімальними запасами газу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна увійшла в зимовий сезон із серйозною непідготовленістю
  • Багато об'єктів енергетики зруйновано, а система захисту від ракет і дронів фактично відсутня
  • Три попередні теплі зими створили хибне відчуття безпеки

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Україна погано підготувалася до зими і нинішні відключення світла - результат цього. Крім того, на ситуацію впливають не тільки російські обстріли, а й погода.

В інтерв'ю Главреду експерт розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна в осінньо-зимовий період.

відео дня

Чому Україна погано підготувалася до зими

Корольчук вважає, що підготовка була слабкою з об'єктивних причин.

По-перше, не вистачало грошей, щоб проводити навіть розширені оперативні, не кажучи вже про капітальні ремонти підстанцій Укренерго і теплових електростанцій. У компанії ДТЕК багато об'єктів було зруйновано, у державного Центренерго - теж. Трипільська і Зміївська ТЕС постраждали, зокрема Трипільська - вже вдруге.

"Деякі політики говорили, що туди нібито прилетіло понад 20 дронів. Але ремонтні роботи там так і не були завершені. Тобто перша проблема - брак фінансування", - пояснив він.

По-друге, ситуація із системою захисту об'єктів складна. Освоєння коштів було мінімальним. І питання навіть не в зловживаннях, а в тому, що Укренерго та Держагентство відновлення просто не мали відповідного досвіду.

"В Україні немає стандартів будівництва подібних систем захисту. Вони не можуть повною мірою протидіяти ракетам і "шахедам", які зараз мають посилену бойову частину. На жаль, усе розвивається, і, як ми бачимо, не в кращий бік", - сказав експерт.

По-третє, Україна накопичила всього близько 13 млрд кубометрів газу, а це низький показник.

"Як уряд планував пройти зиму із запасом у 13 млрд кубометрів - питання відкрите. Тим більше, що зараз додалася ще одна проблема - обстріли газової інфраструктури", - додав він.

Якщо подальших суттєвих обстрілів цієї інфраструктури не буде, то державна компанія Укргазвидобування зможе зберегти обсяги видобутку - близько 45-50 млн кубометрів на добу. Цього теоретично і практично має вистачити для потреб населення.

Яка ситуація в системі теплокомуненерго

За словами Корольчука, підготовка в системі теплокомуненерго - це, швидше, рутинна робота. Але варто врахувати, що три попередні зими були теплими, тому навантаження на систему було незначним.

"Те саме, до речі, стосується й атомних електростанцій - це фактично єдина "незаймана" сфера нашої енергетики. Слава богу, поки що. Немає ракетних ударів і атак дронів по їхніх підстанціях. Вони працюють, несуть основне навантаження, але повноцінних ремонтів там не проводили вже майже чотири роки. Тому сказати, що це не може позначитися, не можна - просто досі не було значних навантажень", - зазначив він.

Минулого та позаминулого року блоки працювали з невисоким коефіцієнтом корисної дії - коефіцієнт використання потужності блоків не перевищував 60%. Хоча в умовах звичайної холодної зими цей показник мав би бути вищим за 65%.

"Усі ці нинішні відключення - це наслідки системних аварій. Зараз енергетики намагаються переналаштувати роботу енергосистеми після кожного такого колапсу. Якщо провести аналогію з медициною, то це можна порівняти з роботою дефібрилятора (хоча це не надто точне порівняння) - коли людині фактично "перезапускають" серце, щоб воно знову почало битися. Те саме відбувається і з енергосистемою: після ударів її доводиться буквально "оживляти", переналаштовуючи схеми постачання", - сказав Корольчук.

Як впливає погода

Експерт нагадав, що минулого року ситуацію врятувала тепла погода: і вересень, і жовтень, і вся зима були досить м'якими.

"А цього року ми вже бачимо реальне похолодання. Попри це багато міст поки що не вмикають опалення. Ми чуємо заклики "дотягнути" хоча б до середини листопада або початку грудня", - зазначив він.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Чи буде Україна без тепла і світла: що кажуть у Зеленського

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

За його словами, США готові максимально нам допомогти пройти цю зиму.

Керівник ОП підкреслив, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

"Що стосується ризиків - звичайно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: і захищати, і відновлювати, і розвивати", - каже Єрмак.

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленою
Генерація електроенергії в Україні / Главред

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Варто зазначити, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Інші новини за темою:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Юрій Корольчук новини України ракетний удар електроенергія атака дронів Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:58Світ
"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:05Політика
Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Останні новини

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару згадала померлого чоловіка в особливий день

13:42

Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:30

Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

13:27

Не американці, як вважає більшість: хто придумав Геловін насправді

13:16

Погода на завтра 24 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

13:07

Печериці можна виростити навіть у квартирі: що для цього потрібноВідео

Реклама
12:58

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленоюВідео

12:58

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:51

"Бріжит Бардо померла": акторка емоційно відреагувала на раптове повідомлення

12:49

"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

12:48

Бюджетна хитрість водіїв: чи варто встановлювати стяжки на шини взимку

12:37

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

12:36

Суп за бабусиним рецептом - хітова осіння страваВідео

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

12:05

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:01

Викрутяться з будь-якої ситуації: 3 знаки зодіаку перетворюють труднощі на успіх

Реклама
11:58

Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

11:51

"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

11:39

Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

11:39

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:33

"Тут залишу інтригу": Олександра Кучеренко назвала свого фаворита

11:29

Божествений на смак, аж тане в роті: рецепт кексу "Зебра"

11:06

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

10:59

Мовна головоломка: який український аналог має слово "искрометный"

10:55

У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиціВідео

10:43

Вигляд відверто дивує: в Україні росте їстівний гриб, який схожий на вухоВідео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:33

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

10:24

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію УкраїниВідео

10:21

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснеюВідео

10:00

"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

10:00

РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

09:43

Одним рішенням: як Трамп може суттєво пришвидшити закінчення війни в Україні

09:42

Будапешт зірвано: коли можливі нові мирні переговори?Погляд

Реклама
09:09

"Дістав уже": що відбувається з Нікітою Пресняковим після розлучення

09:04

Окупанти здаються в полон десятками: ЗСУ просуваються на ключових ділянках фронту

09:00

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025

08:44

РФ вдарила по житлових районах Києва: пошкоджено будинки, школу, дитячий садок, синагогуФотоВідео

08:19

Дуже критично для ворога на фронті: партизани заблокували військові ешелони РФ

07:57

У Копейську пролунали вибухи: горить завод, що забезпечує війну РФ проти України

07:37

Гороскоп Таро на листопад 2025: Овнам - зміни, Тельцям - подарунок, Близнюкам - силаВідео

06:54

У Сумах дрон РФ вдарив по залізничній станції: є постраждаліФото

06:28

Що важливо зрозуміти про нову зброю повітряного терору РФ - реактивні КАБиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двірника за 49 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти