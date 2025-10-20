РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб

Пошкодження, завдані енергооб'єкту, є "дуже масштабними".

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині

2 700 абонентів залишилися без електрики

Російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла.

"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі та 2 700 абонентів без електропостачання", - повідомили в АТ Чернігівобленерго.

У компанії зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть у разі можливих атак Росії.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ готує новий удар: думка експерта

Зима 2025-26 стане черговим етапом енергетичної війни з Росією, яка розпочалася 1992 року зі спроби зупинити українські АЕС, а зараз продовжиться черговою спробою заморозити Україну. Про це заявив журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко.

"РФ вважають, що можуть створити цю кризу і ЄС попливе, зокрема в переговорах щодо зняття санкцій. А для посилення своєї позиції вони продовжать запускати дрони. Щоправда, тут є один вагомий нюанс - зараз у тому, щоб поплив ЄС, не зацікавлені США (...) Уся ця історія - це частина 33-річної російської енергетичної війни проти України", - вважає він.

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

