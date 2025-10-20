Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб

Анна Ярославська
20 жовтня 2025, 07:25
102
Пошкодження, завдані енергооб'єкту, є "дуже масштабними".
Енергетика, рятувальники, ракетний удар
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

  • РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині
  • 2 700 абонентів залишилися без електрики

Російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла.

"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі та 2 700 абонентів без електропостачання", - повідомили в АТ Чернігівобленерго.

відео дня

У компанії зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть у разі можливих атак Росії.

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ готує новий удар: думка експерта

Зима 2025-26 стане черговим етапом енергетичної війни з Росією, яка розпочалася 1992 року зі спроби зупинити українські АЕС, а зараз продовжиться черговою спробою заморозити Україну. Про це заявив журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко.

"РФ вважають, що можуть створити цю кризу і ЄС попливе, зокрема в переговорах щодо зняття санкцій. А для посилення своєї позиції вони продовжать запускати дрони. Щоправда, тут є один вагомий нюанс - зараз у тому, щоб поплив ЄС, не зацікавлені США (...) Уся ця історія - це частина 33-річної російської енергетичної війни проти України", - вважає він.

Інші новини:

Про персону: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.
Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023).

З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України енергетика війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

08:22Світ
Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

06:58Світ
"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Останні новини

08:22

Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:25

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб

06:58

Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

06:02

Приниження Європи: цей візит до Будапешта має стати символом безсилляПогляд

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з меломаном у навушниках за 45 с

04:00

Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

03:24

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

02:30

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

Реклама
02:26

У повному складі: який зараз вигляд мають діти Іглесіаса та Курнікової

01:30

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

00:34

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:19

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

19 жовтня, неділя
22:59

Сергій Притула вивів сім'ю у світ: син - копія, принцеси та чарівна дружина

22:47

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

22:35

Як українською сказати "капюшон" - правильний варіант чули одиниціВідео

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

Реклама
20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

19:43

Сніг увірветься майже у всі області: синоптики дали неочікуваний прогноз

19:19

Не просто "три ромби": що насправді криється за філософією логотипа Mitsubishi

18:47

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

18:41

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

18:09

Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

18:07

Після оголошення про роман: Lida Lee похвалилася ніжними поцілунками

17:40

"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війниВідео

17:25

Виноградар розкрив "козирну карту": як підготувати виноград до зими без помилокВідео

17:01

Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

16:43

Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

16:24

FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

16:17

Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

16:14

Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

Реклама
15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

14:42

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

14:41

Чому найкоротший місяць в історії тривав 21 день і до чого тут Різдво - поясненняВідео

14:21

Чикатило обдурили: останні благання маніяка перед стратою і таємниця його могили

14:04

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

14:02

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

13:59

Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

13:23

Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війниВідео

12:51

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в УкраїніВідео

12:44

"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти