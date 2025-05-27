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РФ готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми - NYT

Віталій Кірсанов
27 травня 2025, 17:23
187
Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати ЗАЕС.
Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати ЗАЕС
Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати ЗАЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

Коротко:

  • Росія побудувала понад 80 км ліній електропередачі та опор
  • Москві доведеться побудувати ще кілька ліній, щоб підключити електростанцію

Згідно з новим звітом організації Грінпіс, росіяни будують лінії електропередач на окупованому південному сході України. Вони хочуть підключати до своєї енергосистеми захоплену Запорізьку АЕС. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Москва ігнорує ризики і заклики вирішити питання про статус ЗАЕС під час мирних переговорів. Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати цю електростанцію.

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На супутникових знімках, які було надано виданню, можна помітити, що від початку лютого цього року Росія побудувала понад 80 км ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, уздовж узбережжя Азовського моря.

Журналісти наголосили, що розташування і напрямок робіт свідчить про те, що росіяни хочуть з'єднати нові лінії електропередач із великою підстанцією під Маріуполем, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції.

"План Путіна з перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від будівництва нових ліній електропередач - це перший речовий доказ цих планів", - сказав журналістам фахівець з ядерної енергетики з Грінпіс України Шон Берні.

У виданні зазначили, що поки що незрозуміло, чи збирається Росія запустити ЗАЕС уже після завершення війни, чи під час бойових дій. У будь-якому разі, як розповіли журналістам експерти, Москві доведеться побудувати ще кілька ліній, щоб підключити електростанцію до власної енергосистеми.

Незалежна українська експертка в галузі ядерної енергетики Ольга Кошарна поділилася з журналістами, що підключення станції до власної енергосистеми було давньою метою РФ. Вона нагадала, що в Кремлі неодноразово говорили про це протягом усієї повномасштабної війни.

У виданні додали, що це був би перший випадок, коли країна, що воює, захопила ядерний об'єкт іншої країни, а потім використовувала його для власних енергетичних потреб. Це суперечило б зусиллям адміністрації президента США Дональда Трампа обговорити долю АЕС у рамках можливих мирних переговорів.

РФ готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми - NYT
Інфографіка: Главред

Запорізька АЕС і мирні переговори

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У березні 2025 року пресслужба російського МЗС заявила, що Запорізька атомна електростанція, яку окупувала РФ, нібито є "російським ядерним об'єктом". Там заявили, що Кремль не передасть ЗАЕС жодній іншій державі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою, незважаючи на спроби Росії домогтися протилежного. Він підкреслив, що станція є українською і Україна не дозволить її експлуатацію окупантами.

Як писав Главред, у рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядає ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Інші новини:

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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