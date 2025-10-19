Рус
Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

Руслан Іваненко
19 жовтня 2025, 20:03
Експерти попереджають, що стан енергосистеми може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури.
Укренерго радить громадянам стежити за повідомленнями обленерго / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Де та коли будуть відключення світла для громадян у Чернігівській області
  • Як графіки обмежень вплинуть на роботу промислових підприємств завтра
  • Що радять експерти та Укренерго для збереження балансу енергосистеми

Завтра, 20 жовтня, у всіх регіонах України з 06:00 до 22:00 промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, повідомляє Укренерго.

відео дня

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – йдеться у повідомленні компанії.

Погодинні відключення для побутових споживачів

У Чернігівській області оператор системи розподілу обленерго запровадить погодинні відключення для побутових споживачів, що відображає складну ситуацію з енергопостачанням у регіоні.

Баланс енергосистеми

Експерти нагадують, що стан енергосистеми залишається складним і може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури. Споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні, щоб своєчасно дізнаватися про графіки відключень та можливі зміни.

Введення таких графіків обмежень покликане зберегти баланс в енергосистемі країни та запобігти більш масштабним аваріям, які можуть призвести до тривалих відключень.

У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо" – закликали в Укренерго.

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка ситуації

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко запевняє, що росіянам не вдасться спровокувати масштабні блекаути чи критичну ситуацію на загальнодержавному рівні. Водночас він зазначає, що в смузі шириною 100–120 км від лінії бойового зіткнення чи державного кордону аварійні відключення залишатимуться звичним явищем.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу у разі потреби.

Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 жовтня (оновлюється)

09:13

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водоліям - можливість, Дівам - гроші

09:00

Трамп намацав слабке місце Путіна, від Tomahawk ще палатиме в Москві, тема не закрита – ОлещукВідео

