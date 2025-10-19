Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

Читайте в матеріалі:
- Де та коли будуть відключення світла для громадян у Чернігівській області
- Як графіки обмежень вплинуть на роботу промислових підприємств завтра
- Що радять експерти та Укренерго для збереження балансу енергосистеми
Завтра, 20 жовтня, у всіх регіонах України з 06:00 до 22:00 промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, повідомляє Укренерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – йдеться у повідомленні компанії.
Погодинні відключення для побутових споживачів
У Чернігівській області оператор системи розподілу обленерго запровадить погодинні відключення для побутових споживачів, що відображає складну ситуацію з енергопостачанням у регіоні.
Баланс енергосистеми
Експерти нагадують, що стан енергосистеми залишається складним і може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури. Споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні, щоб своєчасно дізнаватися про графіки відключень та можливі зміни.
Введення таких графіків обмежень покликане зберегти баланс в енергосистемі країни та запобігти більш масштабним аваріям, які можуть призвести до тривалих відключень.
У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо" – закликали в Укренерго.
Експертна оцінка ситуації
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко запевняє, що росіянам не вдасться спровокувати масштабні блекаути чи критичну ситуацію на загальнодержавному рівні. Водночас він зазначає, що в смузі шириною 100–120 км від лінії бойового зіткнення чи державного кордону аварійні відключення залишатимуться звичним явищем.
Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський говорив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу у разі потреби.
Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
