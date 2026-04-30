Під ударом — завод вибухових речовин: у Дзержинську після атаки БПЛА піднявся дим

Анна Ярославська
30 квітня 2026, 08:41
Дрони атакували стратегічний завод у Нижньогородській області. Мешканці Пермі також повідомили про нові вибухи.
У Пермі пролунали вибухи
У Пермі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • У Дзержинську пролунали вибухи на тлі атаки дронів
  • Дим зафіксовано в районі заводу імені Свердлова
  • У Пермському краї триває пожежа на нафтоперекачуваній станції

В ніч на 30 квітня в Дзержинську Нижньогородської області РФ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів на місцевий завод вибухових речовин. Тим часом у Пермському краї продовжує горіти атакована НПС.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, дим підіqмається з боку заводу вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську.

"Відео з димом знято за 2,5 км від межі заводу з Комсомольського мікрорайону. Дим підіймається з боку заводу, однак точно сказати, що саме горить після атаки, за цими кадрами неможливо", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про завод імені Свердлова в РФ

ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" — російське містоутворююче підприємство міста Дзержинська Нижньогородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії, з понад 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.

Завод включений до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

У Пермському краї — нові вибухи

Тим часом у Пермському краї продовжує горіти атакована НПС. Вранці 30 квітня мешканці Пермі повідомляють про новий вибух.

"У Пермі після вибуху з гучномовців лунає попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу. Місцеві канали публікують також відео, як стверджується, нового вибуху", - пише Astra.

Як писав Главред, дрони атакували ЛДПС "Перм" 29 квітня. Це ключовий вузол нафтопровідної інфраструктури регіону. Станція входить до системи "Транснефть – Прикамье" і обслуговує одразу кілька магістральних нафтопроводів, що з'єднують Західний Сибір, Поволжя та західні напрямки транспортування нафти.

Губернатор Дмитро Махонін підтвердив атаку безпілотника на одну з промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі. За його словами, працівників евакуювали, постраждалих немає, на об'єкті сталося загоряння.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

У ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі. За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Російські катери знищені прямо біля Керченського мосту: нічна операція ВМС ЗСУ

Російські катери знищені прямо біля Керченського мосту: нічна операція ВМС ЗСУ

11:29Війна
Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики

Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики

11:08Україна
Росія атакувала Дніпро: небо затягнуло чорним димом, є жертви

Росія атакувала Дніпро: небо затягнуло чорним димом, є жертви

10:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивує

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивує

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Останні новини

11:29

Російські катери знищені прямо біля Керченського мосту: нічна операція ВМС ЗСУ

11:25

Коли садити картоплю у травні 2026 року: точні датиВідео

11:18

Чому жовтіє листя у томатів: головна причина, про яку забувають городники

11:12

Сонячні панелі "за копійки": сім’я майже не платить за електроенергію

11:08

Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
10:55

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

10:55

В Росії заговорили про наступника Путіна: політолог пояснив, що задумала ФСБ

10:54

Росія атакувала Дніпро: небо затягнуло чорним димом, є жертвиФото

10:47

Гороскоп на завтра, 1 травня: Дівам - сюрприз, Водоліям - радість

Реклама
10:23

Заяви Путіна про припинення вогню можуть бути пасткою - ISW

10:05

"Я був одружений": Вірастюк здивував зізнанням про молоду кохану

10:03

Найскладніші дні травня та пік напруги: що чекає кожного - гороскопФото

10:02

Коли в Одесі почнеться літо: синоптики опублікували прогноз на травень

09:53

32 "прильоти": росіяни атакували Україну купою Шахедів та ракетою

09:43

Сирський заявив про важливі зміни в ЗСУ, наказ підписано - деталі

09:20

Одна звичка перед сном робить кота агресивним: про що не здогадуються власникиВідео

09:05

Несподіваний шанс: 6 знаків китайського зодіаку чекає велика удача з 1 травня

09:00

Одразу кілька хвиль масованих атак: в Одесі зруйновані житлові будинкиФото

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 30 квітня (оновлюється)

08:41

Під ударом — завод вибухових речовин: у Дзержинську після атаки БПЛА піднявся дим

Реклама
08:34

Новий етап ударів по РФ: що змінюється для ПутінаПогляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

Зеленський зробив важливу заяву щодо фронту та ударів по Росії: що він сказав

07:04

Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

05:50

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026Відео

05:11

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

04:36

Все буде блищати: засіб за копійки видалить жир з кухні

04:30

Зірвуть головний куш: які знаки зодіаку скоро вступлять в еру великого успіху

04:05

Як відбілити шкарпетки без дорогих засобів: проста домання суміш за копійкиВідео

03:30

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

03:03

Одеса може повністю зникнути: вчені попередили про реальну загрозуВідео

02:32

Як сказати українською "снять пелену с глаз" - правильні варіантиВідео

02:05

Загибель людства: Макс ошелешив своїм прогнозом і спрогнозував причину

01:18

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

00:00

Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

29 квітня, середа
23:49

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:47

Лише один домашній засіб очистить унітаз до блиску: коштує копійкиВідео

23:16

Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

23:07

Секрет пишних бутонів клематіса: рецепт простого розчину замість стимуляторівВідео

22:09

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Реклама
22:07

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

21:47

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

21:20

Повня 1 травня змінить усе: які знаки зодіаку чекає грошовий успіх та переломний момент

21:01

Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

20:51

"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

20:49

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний методВідео

20:35

Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

20:00

Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

19:59

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивуєВідео

19:55

Як позбутися равликів без хімії: простий спосіб врятує весь садВідео

