Під ударом — завод вибухових речовин: у Дзержинську після атаки БПЛА піднявся дим

Дрони атакували стратегічний завод у Нижньогородській області. Мешканці Пермі також повідомили про нові вибухи.

У Пермі пролунали вибухи

Коротко:

У Дзержинську пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Дим зафіксовано в районі заводу імені Свердлова

У Пермському краї триває пожежа на нафтоперекачуваній станції

В ніч на 30 квітня в Дзержинську Нижньогородської області РФ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів на місцевий завод вибухових речовин. Тим часом у Пермському краї продовжує горіти атакована НПС.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, дим підіqмається з боку заводу вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську.

"Відео з димом знято за 2,5 км від межі заводу з Комсомольського мікрорайону. Дим підіймається з боку заводу, однак точно сказати, що саме горить після атаки, за цими кадрами неможливо", - йдеться в повідомленні.

Завод вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську

Що відомо про завод імені Свердлова в РФ

ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" — російське містоутворююче підприємство міста Дзержинська Нижньогородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії, з понад 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.

Завод включений до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

НПЗ у Росії

У Пермському краї — нові вибухи

Тим часом у Пермському краї продовжує горіти атакована НПС. Вранці 30 квітня мешканці Пермі повідомляють про новий вибух.

"У Пермі після вибуху з гучномовців лунає попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу. Місцеві канали публікують також відео, як стверджується, нового вибуху", - пише Astra.

У Пермі видно дим

У Пермі пролунав вибух

Як писав Главред, дрони атакували ЛДПС "Перм" 29 квітня. Це ключовий вузол нафтопровідної інфраструктури регіону. Станція входить до системи "Транснефть – Прикамье" і обслуговує одразу кілька магістральних нафтопроводів, що з'єднують Західний Сибір, Поволжя та західні напрямки транспортування нафти.

Губернатор Дмитро Махонін підтвердив атаку безпілотника на одну з промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі. За його словами, працівників евакуювали, постраждалих немає, на об'єкті сталося загоряння.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

У ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі. За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

