Росія у вогні: під ударом опинилися надважливі для росіян об'єкти

Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ.

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Зеленський розкрив подробиці ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Сили оборон України завдали удару по об'єктах РФ

Під ударом опинилося підприємство "Азот" у Тульській області РФ

Україна атакувала нафтовий об'єкт у Ярославській області РФ

Українські сили завдали ударі по важливих об'єктах на території РФ та тимчасово окупованих територіях. Під атакою опинися нафтовий об'єкт у Ярославському регіоні РФ. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Цей нафтовий об'єкт мав значення для резерву окупантів. Також було атаковане підприємство "Азот" у Тульському регіоні РФ. Від діяльності цього підприємства залежать спроможності росіян з виробництва вибухових речовин.

відео дня

"У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України", - зазначив президент.

Дивіться відео з наслідками атаки на РФ:

Україна атакувала об'єкти в РФ / фото: скріншот

Зеленський наголосив на тому, що Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ у відповідь на відмову завершувати війну.

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!" - сказав президент.

Удари по РФ 14 червня - подробиці від СБУ

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Ця нафтобаза входить до системи державного матеріального резерву РФ. Вона використовувалась для зберігання бензину, дизельного пального та інших паливно-мастильних матеріалів.

"Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії. Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання", - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що російські склади нафтопродуктів, НПЗ та логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони уразили живу силу, пункти управління та склади окупантів:

командно-спостережний пункт у районі Нєкіслиці Брянської області РФ;

пункти управління БпЛА у районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика Донецької області;

майстерня з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів у районі Сокологірська Луганської області;

польовий артилерійський склад у районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів у районі Клебан-Бика.

Під удари потрапив особовий склад окупантів у районах:

Малокостянтинівки Луганської області,

Жереб'янок Запорізької області,

Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області,

Січневого Дніпропетровської області,

Троєбортного Брянської області (РФ).

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 13 червня українські безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю країни-агресорки Росії.

Місцевий губернатор Веніамін Кондратєв повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотників сталося займання на морському терміналі. Внаслідок цього є загиблий, попередньо, постраждали троє людей.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

До цього Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією і продовження атак вглиб територій ворога.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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