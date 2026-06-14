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Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Дар'я Пшеничник
14 червня 2026, 08:03
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Уражений завод Азот є одним із найбільших хімічних підприємств Росії.
Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога
Атака дронів на РФ 14 червня / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне з новини:

  • Зафіксовано атаки дронів у трьох регіонах РФ
  • Внаслідок удару виникла пожежа на хімзаводі Азот
  • Також є пошкодження інфраструктури

відео дня

У ніч проти неділі, 14 червня, в кількох регіонах Росії пролунали вибухи, після яких місцева влада повідомила про наслідки атак безпілотників. Найбільші інциденти зафіксовані у Тульській, Смоленській та Орловській областях, пише NV.

Що сталося на хімзаводі в Тульській області

У Новомосковську під удар потрапив хімічний завод Азот, один із ключових виробників мінеральних добрив, аміаку, азотної кислоти та метанолу. Після вибухів на підприємстві спалахнула пожежа, яку було видно з різних районів міста.

Губернатор Тульської області підтвердив падіння уламків дронів на територію промислового об’єкта, але назву підприємства не уточнив. Місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів перед займанням.

Підприємство виробляє продукцію, що використовується не лише в агросекторі, а й як сировина для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів. Пожежа на такому об’єкті може вплинути на роботу пов’язаних виробничих ланцюгів.

Вибухи у Смоленській області

У ніч проти 14 червня вибухи також фіксували у Смоленській області. Попередньо під удар могла потрапити залізнична інфраструктура у Вязьмі. Офіційних деталей російська влада не оприлюднює.

Пожежа в Орлі

У місті Орел повідомляли про займання в багатоповерховому будинку. Причини пожежі наразі встановлюються, інформації про постраждалих немає.

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Тульську і Смоленську області та Орел цієї ночі:

Як удари ЗСУ впливають на ситуацію в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, нинішні проблеми на російському паливному ринку – це накопичений ефект і наслідок системних дій України з початку 2026 року, динаміка яких наростає.

Якщо в січні-лютому було п’ять-шість атак на НПЗ, то в травні – 16. Тож ми бачимо кризові прояви, які передусім торкаються окупованих територій України, але вже починають зачіпати й різні регіони Росії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 13 червня українські безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю країни-агресорки Росії.

Місцевий губернатор Веніамін Кондратєв повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотників сталося займання на морському терміналі. Внаслідок цього є загиблий, попередньо, постраждали троє людей.

До цього Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією і продовження атак вглиб територій ворога.

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Про джерело: NV

NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

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