Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

Що відомо:
- У РФ пролунали потужні вибухи
- Росію атакували 127 дронів
- Дрони долетіли до Уралу
У Росії прогриміли потужні вибухи. Вперше дрони долетіли прямо до Уралу. Це підтвердили навіть у Міноборони РФ.
Безпілотники атакували Свердловську та Челябінську області. У Єкатеринбурзі нібито було пошкоджено багатоповерховий будинок, загиблих там немає. Цікаво те, що повітряну тривогу там не оголошували. Вибухи також прогриміли в передмісті Челябінська. Росіяни кажуть, що метою міг бути об'єкт інфраструктури.
Варто зазначити, що відстань від України до Уралу становить понад 1800 кілометрів. У РФ стверджують, що в атаці було задіяно 127 дронів.
Відомо, що російська ППО працювала над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Смоленської, Ростовської, Волгоградської, Астраханської, Свердловської областей та над Кримом.
Удари по Росії — що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мешиха Нижньогородської області РФ. Там виникла масштабна пожежа.
Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сізран у Самарській області. Під удар міг потрапити Сізранський нафтопереробний завод.
20 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління у сфері оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
