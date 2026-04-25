Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

Міноборони РФ стверджує, що на Росію атакували 127 дронів.

Дрони долетіли до російського Уралу

Що відомо:

У РФ пролунали потужні вибухи

Росію атакували 127 дронів

Дрони долетіли до Уралу

У Росії прогриміли потужні вибухи. Вперше дрони долетіли прямо до Уралу. Це підтвердили навіть у Міноборони РФ.

Безпілотники атакували Свердловську та Челябінську області. У Єкатеринбурзі нібито було пошкоджено багатоповерховий будинок, загиблих там немає. Цікаво те, що повітряну тривогу там не оголошували. Вибухи також прогриміли в передмісті Челябінська. Росіяни кажуть, що метою міг бути об'єкт інфраструктури.

Варто зазначити, що відстань від України до Уралу становить понад 1800 кілометрів. У РФ стверджують, що в атаці було задіяно 127 дронів.

Відомо, що російська ППО працювала над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Смоленської, Ростовської, Волгоградської, Астраханської, Свердловської областей та над Кримом.

Українські ракети

Удари по Росії — що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мешиха Нижньогородської області РФ. Там виникла масштабна пожежа.

Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сізран у Самарській області. Під удар міг потрапити Сізранський нафтопереробний завод.

20 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління у сфері оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

