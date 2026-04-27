"Українська пташка літає туди, куди забажає": Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

Віталій Кірсанов
27 квітня 2026, 21:55
Роберт Бровді скептично оцінив плани Володимира Путіна щодо захоплення всієї Донецької області у стислі терміни.
Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

Коротко:

  • Одне із завдань українських сил — зменшення чисельної переваги противника
  • Частина ударів дронів спрямована безпосередньо по живій силі

Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі. Про це в інтерв'ю BBC заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

"Свободолюбна українська "пташка" літає туди, коли і куди захоче", - зазначив він, натякаючи на розширення географії атак.

Бровді підкреслив, що одним із ключових пріоритетів залишаються об'єкти нафтогазової інфраструктури. Він пояснив це тим, що доходи від експорту енергоресурсів Росія використовує для фінансування війни проти України.

Окремо він прокоментував удари по нафтопереробних потужностях, заявивши, що такі цілі є законними з військової точки зору, оскільки забезпечують економічну основу бойових дій.

За даними журналістів, незважаючи на те, що Сили безпілотних систем становлять лише невелику частину Збройних сил України, на них припадає значна частка уражених цілей. При цьому рівень втрат у цих підрозділах залишається мінімальним.

Також Бровді скептично оцінив плани Володимира Путіна щодо захоплення всієї Донецької області в стислі терміни, назвавши такі заяви нереалістичними.

Одним із завдань українських сил він назвав зменшення чисельної переваги противника.

При цьому командувач визнав, що Україна стикається з труднощами в мобілізації, оскільки більшість мотивованих добровольців вже перебувають у лавах армії.

Крім того, він повідомив про завдання збільшувати втрати противника темпами, що перевищують можливості його поповнення. За його словами, значна частина ударів дронів спрямована безпосередньо по живій силі.

Бровді зазначив, що такі дії спрямовані насамперед на стримування наступу, а не на масштабні контрнаступальні операції.

"У нас є ефективна зброя: не вести наступальну війну, а не дати ворогу ефективно просуватися на нашу територію", - розповів він.

Ще однією метою він назвав вплив на моральний стан росіян.

На його думку, поєднання втрат на фронті та ударів по об'єктах у глибині країни може посилювати внутрішню напругу та викликати сумніви щодо продовження війни.

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сізран у Самарській області. Під удар міг потрапити Сізранський нафтопереробний завод.

Вночі на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

В ніч на 20 квітня в російському Туапсе (Краснодарський край РФ) прогриміли вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсі, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Про особу: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975 р., Ужгород, Закарпатська область) — український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 року є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

