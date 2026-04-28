У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Атака на Туапсе в ніч на 28 квітня

У ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

"За останні дві години вони чули вже більше десятка гучних вибухів (...) Групи ворожих БПЛА летять з боку моря на низькій висоті. Періодично чутна стрілянина, у небі видно яскраві спалахи. В одному з районів на місці падіння уламків дрона почалося загоряння, видно вогонь і дим", — написав о 03:30 російський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих жителів.

На тлі загрози від дронів було запроваджено обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.

Telegram-канал Astra повідомляє, що Туапсинський НПЗ знову атакований та горить у Краснодарському краї. Зазначається, що з моменту повної ліквідації великої пожежі на морському терміналі після попередніх атак минуло всього 4 доби.

За попередніми даними, атаковано резервуарний парк, що знаходиться поруч з установкою ЕЛОУ-АВТ-12.

В оперштабі Краснодарського краю вранці підтвердили інформацію про атаки дронів на Туапсе - НПЗ і Морський порт.

"У Туапсе через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на НПЗ. Постраждалих немає. У гасінні задіяно 122 особи та 39 одиниць техніки, у тому числі від ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", - йдеться в повідомленні.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод утворює єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Що сталося в Туапсе

Сили оборони України атакували об'єкти переробки та зберігання нафти в Туапсе 16 і 20 квітня.

Як писав Главред, у ніч на 16 квітня по НПЗ було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. У ніч на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсе стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини. Пляжі вкрила "чорна плівка", а супутники зафіксували смугу довжиною до 7 кілометрів.

Після удару Сил оборони 20 квітня в Мережі з'явилося емоційне відео росіянки, яка розповіла, що хотіла жити з дитиною на морі, але зараз воно в мазуті. При цьому над Туапсе постійно літають дрони і руйнують все.

Жінка додала, що не розуміє, навіщо взагалі жити в Туапсе тепер, а єдиною перевагою міста, на її думку, є тепло. Однак воно не перекриває той факт, що мешканці міста не знають, чи прокинуться завтра через небезпеку дронів.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

