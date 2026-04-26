Дрони атакували Ярославль: палає найбільший НПЗ на півночі Росії

Дар'я Пшеничник
26 квітня 2026, 08:48
Очевидці розповідають, що перші гучні звуки пролунали близько 00:40.
Дрони атакували НПЗ у Ярославлі 26 квітня / Колаж: Главред, фото: Telegram-канали

Головне з новини:

  • Після вибухів в Ярославлі здійнялась пожежа на НПЗ
  • Місцеві повідомили про до півтора десятка потужних ударів

У ніч проти неділі, 26 квітня, в російському Ярославлі пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся стовп вогню - загорівся місцевий нафтопереробний завод, один із найбільших у північній частині РФ. Про інцидент масово повідомляли місцеві жителі, публікуючи відео та фото яскравих спалахів у небі, пише ТСН.

відео дня

За словами очевидців, перші вибухи пролунали близько 00:40, а загалом мешканці нарахували до півтора десятка потужних ударів. У різних районах міста тремтіли вікна, спрацьовували сигналізації автомобілів, а в повітрі відчувалася вібрація. Люди також говорили про активну роботу протиповітряної оборони та можливе перехоплення повітряних цілей.

Невдовзі у мережі з’явилися знімки з території Ярославського НПЗ, на яких видно масштабну пожежу. Раніше влада регіону попереджала про загрозу атак безпілотників та тимчасово призупинила роботу місцевого аеропорту.

Ярославський нафтопереробний завод входить до п’ятірки найбільших у Росії за обсягами первинної переробки та є ключовим підприємством паливної інфраструктури регіону. Наслідки нічної атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

У ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

У ніч на 20 квітня в російському Туапсе (Краснодарський край РФ) прогриміли вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

НПЗ Росія війна Росії та України Удари вглиб РФ
