Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежі

Коротко:
- Орськ та Перм у Росії атакували дрони
- Росіяни повідомляють про сильні пожежі
- Під удар міг потрапити нафтопереробний завод
Ранок середи, 29 квітня, у Росії виявився дуже гучним. У Пермі та Орську місцеві скаржаться на атаку дронів та гучні вибухи. В деяких аеропортах навіть запровадили тимчасові обмеження. Про це повідомляє канал Exilenova+.
Вибухи у Пермі
Так, у Пермі лунали вибухи, після яких в одному з районів спалахнула потужна пожежа.
Спочатку повідомлялося про ймовірне ураження місцевого нафтопереробного заводу – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", але пізніше стало відомо, горить "Транснефть".
Вибухи в Орську
У російському Орську зранку росіяни також заявляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та задимлення в одному з районів міста.
За попередніми даними, під удар міг потрапити Орський нафтопереробний завод. Деякі місцеві жителі стверджують, що щонайменше два безпілотники впали в районі об’єкта. Водночас інформація про пожежу чи серйозні пошкодження поки не підтверджена.
Варто додати, що Орськ розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною.
Крім того, на тлі подій у місті запровадили тимчасові обмеження в аеропорті. Він тимчасово не приймає і не відправляє рейси. План "ковьор" оголосили також на летовищах у Пермі та Єкатеринбурзі.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.
У ніч проти неділі, 26 квітня, в російському Ярославлі пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся стовп вогню - загорівся місцевий нафтопереробний завод, один із найбільших у північній частині РФ.
Крім того, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.
- Дрони атакували важливий НПЗ в Уфі: спалахнула сильна пожежа, подробиці
- Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталі
- Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
