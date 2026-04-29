Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежі

Марія Николишин
29 квітня 2026, 09:19
Запроваджено тимчасові обмеження в кількох російських аеропортах.
Дрони атакували НПЗ в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Орськ та Перм у Росії атакували дрони
  • Росіяни повідомляють про сильні пожежі
  • Під удар міг потрапити нафтопереробний завод

Ранок середи, 29 квітня, у Росії виявився дуже гучним. У Пермі та Орську місцеві скаржаться на атаку дронів та гучні вибухи. В деяких аеропортах навіть запровадили тимчасові обмеження. Про це повідомляє канал Exilenova+.

Вибухи у Пермі

Так, у Пермі лунали вибухи, після яких в одному з районів спалахнула потужна пожежа.

Спочатку повідомлялося про ймовірне ураження місцевого нафтопереробного заводу – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", але пізніше стало відомо, горить "Транснефть".

Вибухи в Орську

У російському Орську зранку росіяни також заявляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та задимлення в одному з районів міста.

За попередніми даними, під удар міг потрапити Орський нафтопереробний завод. Деякі місцеві жителі стверджують, що щонайменше два безпілотники впали в районі об’єкта. Водночас інформація про пожежу чи серйозні пошкодження поки не підтверджена.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Варто додати, що Орськ розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, на тлі подій у місті запровадили тимчасові обмеження в аеропорті. Він тимчасово не приймає і не відправляє рейси. План "ковьор" оголосили також на летовищах у Пермі та Єкатеринбурзі.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У ніч проти неділі, 26 квітня, в російському Ярославлі пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся стовп вогню - загорівся місцевий нафтопереробний завод, один із найбільших у північній частині РФ.

Крім того, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:09Світ
Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:58Синоптик
Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

10:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Останні новини

11:09

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:04

Не може встати: Доліна злягла і страждає від сильного болю

10:58

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:53

Влітку сад потопатиме у квітах: які цибулинні рослини посадити в травніВідео

10:28

Удари ЗСУ по Криму спричилини кризу в армії РФ на важливому напрямку фронту

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
10:17

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

09:35

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

09:19

Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежіВідео

08:49

Може змінити хід війни: Волкер назвав головний козир України

Реклама
08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

08:23

Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є загибла та постраждаліФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:53

Чарльз III надіслав Трампу прихований сигнал щодо майбутнього України - Politico

07:01

"Мерц цього не розуміє": Фесенко - про серйозну проблему для УкраїниПогляд

06:58

Росія атакувала Харків дронами, є влучання та пожежі: що відомо

05:56

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

05:16

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментівВідео

05:11

Так жили мільйони: навіщо в СРСР ванну ставили просто посеред кухні

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чашки кави на столі за 8 с

03:38

Чому кіт розкидає наповнювач по квартирі: причини, про які ніхто не здогадуєтьсяВідео

Реклама
03:10

Вчені вразили точним терміном загибелі Всесвіту: коли чекати на кінець світу

02:46

Як пофарбувати стелю без бризок: хитрість, яка позбавить від бруду та патьоків

01:55

Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

00:18

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

00:07

Генерал розкрив критичну прогалину в обороні РФ: у чому слабкість Москви

28 квітня, вівторок
23:26

Маскує наліт та розводи: яку плитку обрати для ванної, щоб прибирати рідшеВідео

23:25

В Україні можуть запровадити новий податок: названо головну вимогу МВФ

23:06

Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

22:45

Краса, що вбиває: які популярні рослини небезпечно вирощувати вдома та в саду

22:39

Унітаз засяє без щітки: хитрий спосіб видалити наліт без зусильВідео

21:50

Коли висаджувати розсаду в 2026 році: головна помилка, що знищить весь врожай

21:43

Буданов активно інтегрується в політичне життя України, - експерт

21:38

Мадяр зробив заяву щодо зустрічі із Зеленським і висунув вимогу до України

21:23

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

21:02

Люди, народжені в певні місяці, відрізняються високим інтелектом

20:58

Цвітіння полуниці: автор розкрив ключові процеси для кращого врожаюВідео

20:42

Чому в Україні так багато рибалок: неочевидна причина ще з часів СРСР

20:35

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:22

Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026Відео

20:05

"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

Реклама
19:43

Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

19:42

Щоб полуниця не гнила: як правильно обробити та зберігати ягоди в холодильнику

19:36

Найдорожчі міста світу: що можна купити за мільйон доларів

19:28

Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогнозВідео

19:10

Що стоїть за ударами по Криму та інформаційною паузою: Коваленко назвав причинуПогляд

19:03

Що додати в яму під час висаджування троянди: один інгредієнт вирішує всеВідео

18:55

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:51

У сонячну погоду й під дощем: стильні образи на примхливу весну 2026 року

18:45

Хімія більше не потрібна: один продукт із холодильника врятує троянди від чорної цвіліВідео

18:44

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

