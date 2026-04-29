Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежі

Запроваджено тимчасові обмеження в кількох російських аеропортах.

Дрони атакували НПЗ в Росії

Коротко:

Орськ та Перм у Росії атакували дрони

Росіяни повідомляють про сильні пожежі

Під удар міг потрапити нафтопереробний завод

Ранок середи, 29 квітня, у Росії виявився дуже гучним. У Пермі та Орську місцеві скаржаться на атаку дронів та гучні вибухи. В деяких аеропортах навіть запровадили тимчасові обмеження. Про це повідомляє канал Exilenova+.

Вибухи у Пермі

Так, у Пермі лунали вибухи, після яких в одному з районів спалахнула потужна пожежа.

Спочатку повідомлялося про ймовірне ураження місцевого нафтопереробного заводу – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", але пізніше стало відомо, горить "Транснефть".

Вибухи в Орську

У російському Орську зранку росіяни також заявляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та задимлення в одному з районів міста.

За попередніми даними, під удар міг потрапити Орський нафтопереробний завод. Деякі місцеві жителі стверджують, що щонайменше два безпілотники впали в районі об’єкта. Водночас інформація про пожежу чи серйозні пошкодження поки не підтверджена.

Варто додати, що Орськ розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, на тлі подій у місті запровадили тимчасові обмеження в аеропорті. Він тимчасово не приймає і не відправляє рейси. План "ковьор" оголосили також на летовищах у Пермі та Єкатеринбурзі.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У ніч проти неділі, 26 квітня, в російському Ярославлі пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся стовп вогню - загорівся місцевий нафтопереробний завод, один із найбільших у північній частині РФ.

Крім того, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

