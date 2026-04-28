Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

Анна Ярославська
28 квітня 2026, 12:05
У ЗСУ підтвердили серію потужних ударів по важливих об’єктах російських окупантів.
Напад на Туапсе в ніч на 28 квітня
У Генеральному штабі підтвердили атаку на Туапсе в ніч на 28 квітня / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вдруге уражено Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ
  • Поранена радіолокаційна станція батальйону "Ай-Петрі" у Криму
  • Удари завдано по командних пунктах, складах і скупченнях живої сили РФ

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

В ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.

"Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України. Зафіксовано влучання ударних БПЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Крім того, Сили оборони вразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого у тимчасово окупованому українському Криму.

Крім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Також уражено пункт управління БПЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

"Сили оборони України й надалі будуть системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.

Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсі також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

У ніч на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсе стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини. Пляжі вкрила "чорна плівка", а супутники зафіксували смугу довжиною до 7 кілометрів.

Довідка. Туапсинськийнафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод утворює єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:06Україна
Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

13:03Синоптик
Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

12:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Останні новини

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

Реклама
11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

Реклама
09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

06:58

Росія завдала удару по Сумах: дрони пошкодили будинки, магазин та автомобілі

06:45

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдетьсяВідео

05:50

Багатство прийде саме до них: чотирьом знакам зодіаку випаде золотий шанс

05:11

Сигнали з потойбіччя: як померлі рідні нагадують про себе

04:41

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

04:23

Чи можна на могилі залишати горілку і сигарети - священник поставив крапку у питанніВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

03:27

Один бур'ян може швидко заполонити весь сад: як позбутися плюща на ділянціВідео

02:31

Кульбаби зникнуть з ділянки назавжди: що треба зробити вже зараз

02:09

"Бойкот з боку містян": у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

00:47

Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

27 квітня, понеділок
23:36

Вкрадене Росією зерно: посла Ізраїлю викликали до МЗС

Реклама
23:12

Економія на пальному, яка "вб’є" авто: від чого варто відмовитися водіямВідео

22:57

Дешево і ефективно: як легко позбутися бур’янів на доріжках

22:52

"Скоро нічого живого не буде": військовий пепередив про нову загрозу на фронті

22:38

Народжені у певні чотири місяці вважаються найвідданішими у коханні

22:20

Які міста стануть ціллю нової масованої атаки: експерт розкрив плани РФ

21:55

"Українська пташка літає туди, куди забажає": Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

21:52

Сморід із пралки зникне назавжди: навіщо заливати в неї ополіскувач для рота

21:21

Мало хто знає: як українською сказати "воодушевлять" - точні відповідники

21:02

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

20:54

"Все розвалюється": Том Гарді відмовляється зніматися в кіно

