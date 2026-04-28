Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

У ЗСУ підтвердили серію потужних ударів по важливих об’єктах російських окупантів.

У Генеральному штабі підтвердили атаку на Туапсе в ніч на 28 квітня



Вдруге уражено Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ

Поранена радіолокаційна станція батальйону "Ай-Петрі" у Криму

Удари завдано по командних пунктах, складах і скупченнях живої сили РФ

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

В ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.

"Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України. Зафіксовано влучання ударних БПЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони вразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого у тимчасово окупованому українському Криму.

Крім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Також уражено пункт управління БПЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

"Сили оборони України й надалі будуть системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.

Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсі також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

У ніч на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсе стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини. Пляжі вкрила "чорна плівка", а супутники зафіксували смугу довжиною до 7 кілометрів.

Довідка. Туапсинськийнафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод утворює єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

