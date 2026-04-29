Дрони ЗСУ прорвались у тил РФ і вдарили по двох вертольотах: деталі операції

Українські військові завдали удару безпілотниками по російському польовому авіамайданчику в глибині території РФ, уразивши одразу 2 гелікоптери.

Удари вглиб Росії - дрони ЗСУ атакували вертольоти у Воронезькій області

Сили безпілотних систем здійснили успішну операцію в глибокому тилу російської території та змогли дронами уразити російські вертольоти Мі-28 та Мі-17. Ураженні гелікоптерів ворога відбулось за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення у Воронецькій області Росії. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Мадяр" повідомив, що безпілотники СБС завдали удару по польовому злітно-посадковому майданчику на відстані понад 150 км від лінії бойового зіткнення, де перебували чотири гелікоптери Мі-28 і Мі-17, які проходили дозаправку та технічне обслуговування між вильотами.

Атаку здійснили пілоти зведених екіпажів 429 окремої бригади "Ахіллес" і 43 окремої артилерійської бригади у взаємодії з Центром спеціальних операцій "А" під час спільно спланованої операції 29 квітня на території Воронезької області Росії.

"Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона", - вказав він.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдає потужних ударів по російських об’єктах на відстані понад 1500 кілометрів по прямій, і ця дальність ураження надалі зростатиме, заявив президент Володимир Зеленський.

Серія атак по нафтовій інфраструктурі в Туапсе досягла такої інтенсивності, що змусила Кремль вперше за тривалий час публічно реагувати на їхні наслідки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Водночас українські війська дедалі активніше діють не лише в обороні, а й завдають ударів по цілях на території Росії, користуючись слабкими місцями її протиповітряної оборони, яка, за оцінками експертів, не справляється через надмірну розтягнутість. Про це повідомив колишній командир польського спецпідрозділу GROM Роман Полько.

Інші новини:

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

